Loni byl v kladenské juniorce, kam ho zpět z Ameriky zlákal trenér Jan Kregl, ohromně produktivní. Zářil hlavně ve dvojce s Haškem, jenž po sezoně podepsal Spartě. Urban zůstal a nejde do neznámé soutěže, protože s Haškem pomáhali v minulé sezoně prvoligovému Sokolovu. Tam dal svůj první gól mezi muži (celkově měl 1+6).

Možná i proto, že střelbu piluje třeba s Jaromírem Jágrem, jehož si tenhle tréninkový dříč hodně považuje.

Možná i díky Jágrovým radám nezůstal proti Motoru nezůstal u jediné trefy, snížil pak ještě na 3:7 v přesilovce pět na tři. "Jsem překvapený, že jsem dostal příležitost v přesilové hře. Ale jsem za to hrozně rád. A těší mě, že mi kluci taky puk dali a já mohl ukázat, co umím," radoval se a s ním i jeho maminka, góly syna ji v hledišti doslova nadchly.

A proč se Kladnu zápas celkově vůbec nepovedl? "Nedokázali jsme zachytit začátek zápasu a pak už se to dohání složitě," ulevil si mladík, pro něhož je teď zásadní, aby si vybojoval pozici v týmu. "Hlavně bojuji, abych se dostal do týmu a ukázal to nejlepší, co umím," dodal Tomáš Urban.