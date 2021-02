Kladeňáci padli v Ústí už mnohokrát, ex-kladenský kouč Miroslav Mach umí svůj tým nachystat. Horší je zjištění, že bílomodrá parta nedokáže takového protivníka přehrát herně, a to se vším respektem k domácím.

Severočeši vyhráli zápas zcela zaslouženě a na rozdíl od Rytířů ukázali, jak se připravit na těžký víkend před reprezentační pauzou – zdolali jak Sokolov, tak Kladno.

Už v první třetině mohlo Ústí vést, ale Severa z přesilovky trefil jen břevno. Rozhodnutí přišlo ve druhé třetině, kterou hosté začali dobře a zaslouženě je poslal do vedení z přesilovky Guman. Jenže najednou se až nepochopitelně hra Rytířů propadala do absolutní bezmoci. K tomu přispěly naprosto zbytečné fauly i nejzkušenějších hráčů Marosze či Plekance, díky kterým si Ústí dovolilo pořád víc. Otočilo na 2:1 a to klidně mohlo přidat další tři čtyři góly. Brízgala odolával, jenže na akci dva na jednoho v podání dvojky Furch – Tůma neměl nárok. A pak ani na přesilovkovou dorážku Vrdlovce, po níž Jaromír Jágr jen vztekle kopl do mantinelu.

Hosté nebyli schopní ústeckou obranu prověřit ani v posledním dějství, kde měli jen pár náznaků šancí a pomalu se nedostali ani k power play. Tragikomiku jejich výkonu podepsal obránce Suchánek, který místo aby přerušil hru při signalizovaném ofsajdu, čekal tak dlouho, až musel domácího hráče faulovat.

Tohle odpoledne prostě Rytíři musí hodit za hlavu, byl to snad nejhorší výkon v sezoně, s čímž souhlasil i asistent trenéra Jan Kregl. „Byl to skutečně jeden z nejhorších výkonů v téhle sezoně a nebyl bohužel výjimkou. Nejsme schopni předvádět úroveň, kterou by od nás ostatní čekali. Ústí zaslouženě bere body, protože jejich nadšení a energie byly vyšší než naše. Ztratili jsme důležité tři body," hlesl hodně zklamaný Kregl, zatímco hráči byli ještě dlouho po utkání zavření v kabině a měli si co říkat.

Domácí asistent Jaroslav Roubík litoval, že se hrálo bez diváků. "Přitom přijelo Kladno a mělo v sestavě Jágry či Plekance. Začali jsme dobře, Kladnu jsme stíhali a všechny třetiny byly vyrovnané. Ve druhé třetině se nám povedlo dát gól a urvat další, načež Kladno ne že byl odpadlo, ale v poklidu jsme dohráli třetinu a v té poslední šlo spíše než o hokej o boj. Ten jsme zvládli týmově úplně perfektně a zaslouženě jsme vyhráli."

Slovan Ústí n/L – Rytíři Kladno 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Branky a nahrávky: 32. Tůma (Furch), 40. Vrdlovec (Š. Havránek) – 23. Guman (Marosz, Snuggerud). Rozhodčí: Čáp, Barek – Roischel, Podrazil. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Střely na branku: 35:25.



Ústí nad Labem: Hamalčík – Š. Havránek, J. Drtina, Klikorka, Vladimír Brož, Jasečko, M. Voženílek, Mareš – Severa, Vrdlovec, Trávníček – Furch, Matějček, Tůma – D. Sklenář, Protasenja, O. Bláha – Jouza, Costa, M. Bláha.



Kladno: Brízgala – Ticháček, Mikliš, Snuggerud, Zajíc, Suchánek, Kehar, Štochl – Hlava, Plekanec, Melka – Kubík, Marosz, Guman – Jágr, Filip, Machala – Hajný, Machač, Jelínek.