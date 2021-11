Na rozdíl od Energie, jíž chyběly opory Novotný, Rachůnek a Kohout, se kladenským se uzdravil prakticky celý kádr až na Machalu. A tak ani tolik nelitovali dvouzápasového trestu pro obránce Suchánka za jeho faul na zlínského Frömmela. Ale po reprezentační pauze se rychle do tempa dostala jen první elitní formace, kam si Jaromír Jágr stáhl posilu ze Sparty Ladislava Zikmunda a už po 170 vteřinách mu nádherně připravil první branku zápasu.

Pro Zikmunda by byl návrat do Kladna dokonalý, kdyby v úniku dvou na jednoho Jágrovi asistenci vrátil, ale nepovedlo se a nutno dodat, že podstatně víc hráli hosté. Rytířům jasně ukazovali všechny jejich nedostatky v obraně, přebírání hráčů, malý důraz před bránou, špatné zachytávání najíždějících útočníků.

Vary také skóre po zásluze otočily prudkou ránou Plutnara a poté dorážkou Beránka a domácí byli šťastní, že to bylo jen 1:2, protože Flek dvě čisté šance pohřbil a Hladonik se sice trefil, ale jeho teč rukavicí byla nad úrovní brány a branka neplatila.

Po obrátce se už Rytíři přece jen v obraně zlepšili a měli víc šancí. Jágr ukazoval, že Energie je jeho oblíbeným soupeřem, měl několik velkých možností, ale brankář Habal odolal. Nestačil až na dravý průnik nejlepšího střelce Kladna Adama Kubíka (8 gól v sezoně), který vyjel z rohu jak to právě Jágr kdysi skvěle uměl a dal tak i slavný gól do sítě Američanů v Naganu.

Nakonec se dočkal i Jágr sám. Využil dobrého vstupu svého celku do třetí třetiny a po dokonalém pasu Plekance se prosadil na brankovišti. Rytíři podruhé v zápase vedli a litovali obrovských šancí Hlavy a zejména Zikmunda, který jel na Habala po hrubce reprezentanta Fleka sám, ale neproměnil.

A tak nakonec mohli o třetí domácí tříbodovou výhru v sezoně přijít, když v závěru zbytečně fauloval Baránek, ale Varům nepřineslo gól ani odvolání brankáře a výhoda šest na čtyři.

„Sedlo nám to, ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli,“ usmíval se po utkání do kamer ČT Ladislav Zikmund.

„Pro nás je to ztráta, neměli jsme dobrý začátek, ale po inkasovaném gólu jsme se do zápasu vrátili a odskočili. Pak byla klíčová pasáž, kdy nám nebyl uznaný gól a pak jsme neproměnili dost dobrých šancí, abychom utekli na rozdíl dvou branek. To nás potrestalo,“ smutnil asistent trenéra hostů Tomáš Mariška a dodal, že jeho tým nebyl důrazný v obranném pásmu a neuhlídal první formaci Kladna.

Kladenský asistent kouč Jiří Burger uznal, že první třetina se jeho mužstvu vůbec nepovedla. „Podržel nás tam Bouzí (Bow), protože vstřelený gól nám paradoxně ublížil a soupeř nás jednoznačně přehrával,“ řekl Burger, podle něhož se tým od druhé třetině zlepšil a zaslouženě vyrovnal. „Ve třetí třetině to bylo o tom, kdo dá gól a nám se to podařilo. Navíc jsme v závěru parádně ubránili oslabení čtyř proti šesti. Za druhou a třetí třetinu klukům moc děkuji, byl to obětavý výkon,“ chválil někdejší skvělý útočník.

Rytíři Kladno – Energie Karlovy Vary 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)



Branky a nahrávky: 3. Zikmund (Jágr, Dotchin), 34. Kubík (Račuk), 47. Jágr (Plekanec) – 9. Plutnar, 12. O. Beránek (Hladonik). Rozhodčí: Jeřábek, Pešina – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:2, bez využití. Diváků: 2213.



Kladno: Bow – Wood, Kehar, Ticháček, Dotchin, Donaghey, Baránek – Jágr, Plekanec, Zikmund – Kubík, Beran, Hlava – Račuk, Filip, Melka –- Ciampini, Hajný, Kristo.



Karlovy Vary: Habal – Plutnar, Pulpán, Weinhold, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Martin Rohan – Vondráček, Beránek, Flek – Koblasa, Kracík, Průžek – Redlich, T. Mikúš, Kulich – Šik, Hladonik, Osmík.