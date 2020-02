„Chtěli jsme to zlomit každý zápas. A vzkaz od Petra Křepelky, který jsme klukům v kabině pustili, třeba pomohl,“ mínil kladenský trenér David Čermák po výhře nad Spartou, jíž předcházelo neuvěřitelných jedenáct proher v kuse.

„Mě osobně nakoplo i to, že Litvínov nezvládl zápas s Hradcem. Možná to byla určitá indicie, že to pro nás ještě není ztracené,“ připomněl zase jeden z tahounů Rytířů Petr Vampola hradecký příspěvek do nůše kladenských nadějí.

Podle něj je teď karta na ostatních. „A já věřím, že někdo z nich klopýtne a my to naopak dotáhneme. Protože v sezoně jsme zvládli uhrát dobré soupeře. Necháme tam všechno,“ dodal Vampola.

Páteční výsledky ale situaci Kladna nezlepšily, naopak. Pardubice přemohly Plzeň a jsou zase fuč o tři body. Dotáhly se na Litvínov, který urval zlatý bod ze Zlína.

V neděli může být hotovo, pokud Kladno rupne v Brně a oba jeho sokové získají po třech bodech. Rytíři mají totiž horší vzájemné zápasy.

A mají hodně těžký los, ale to Pardubice také. Rytíři míří v neděli do Brna, v úterý přivítají další elitní tým Mladé Boleslavi a v pátek zakončí sezonu na ledě Litvínova.

„Nám je to jedno. Kdybychom teď hráli proti komukoliv, tak je to speciální motivace. Na soupeře se vůbec nekoukáme,“ říká útočník Kladna Tomáš Redlich.

Ve čtvrtek prolomil dlouhou sérii bez gólu, ten dal naposledy v prosinci v Brně. Právě tam v neděli Kladno pojede a nesmí se koukat na kvalitu kádrů či finanční možnosti obou klubů. Jednoduše musí vyhrát.

„Když jsme tam jeli minule, byli jsme v dost slepené sestavě. A hráli jsme dobře. Musíme makat, bruslit a hrát dobře odzadu. Nějaké góly dáme a snad už konečně venku vyhrajeme. Na ty góly, co jsme poslední dva venkovní zápasy dali, snad dostaneme méně a vyhrajeme,“ doufá Redlich, podle něhož kladenská výhra nad Spartou může změnit i myšlení soupeřů. „Ostatním týmům se nebude úplně dobře spát,“ usmál se Redlich.

Výhru v Brně plánuje i další z mladých kladenských borců Patrik Machač, který v posledních duelech pravidelně boduje. Podle mě už nemáme na výběr, do Brna jedeme vyhrát. Co si pamatuji, tak poslední zápas u nich nám moc nevyšel, takže musíme určitě začít úplně jinak a musíme vyhrát. Jestli se chceme zachránit, musíme už jen vyhrávat,“ je jasné Machačovi.

Pomůže Kladeňákům znovu nabytá sebedůvěra? Nebo se naplní pokřik pardubických fanoušků po výhře ve vzájemném duelu?

Zpívali jako parta mlynářů v Pyšné princezně: „Už je to uděláno, už je to hotovo!“

Opravdu?