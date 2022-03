Na hranicích se Slovenskem se narodil náš první prezident T.G.M., naopak celkem blízko Řisut, na zámku v Lánech, svůj pestrý a pro Čechy tak prospěšný život dožíval.

Co se týče slavných hokejistů, i tady se Hodonín pyšní slavným rodákem. Václav Nedomanský – Big Nedo - byl jedním z nejlepších hráčů, kteří naši zemi reprezentovali a dokonce byl prvním Čechem, který se stal hvězdou NHL. Stadion, na němž se bude v sobotu hrát, nese hrdě jeho jméno.

Řisuty se zase mohou chlubit tím, že za ně hrával mistr světa z roku 1985 Vladimír Kameš a trénovali tu další ex-mistři světa, slavní Kladeňáci Eda Novák a Martin Procházka.

To vše je teď zapomenuto, na ledě se jména slavných rodáků počítat nebudou. Jedině góly a kdo jich nastřílí víc, bude králem.

„Věřím, že druhý zápas o všechno už zvládneme, když jsme ten první tak pokazili,“ je optimistický trenér Řisut, bývalý ligový borec Sparta, Kladno ale také CSKA Moskva Jan Boháček.

Připomíná tak zápas v Písku, kde se jeho parta v posledním kole základní části mohla play down vyhnout, ovšem v divokém duelu ztratila vedení a prohrála.

Play-off Chance ligy je ostré. Kladeňáci jsou hodně vidět

Mizerně pak zahájila také play-down, porážka v Bílině 4:8 přišla po hrozném výkonu. Zlom přišel v dalším duelu právě s Hodonínem. Po první třetině vedli hosté 4:1, jenže pak každý z Buldoků vypil v kabině butylku živé vody a tým otočil výsledek na 8:4. A protože následně přepral i Bílinu 2:1, může si v sobotu zahrát o svou šanci.

Hodonín byl ve složité pozici ve středu, kdy musel vyhrát v Bílině. Po první části tekl 0:2, ale ve zbytku zápasu už dominoval a vyhrál 12:2. Na domácích bylo až příliš vidět, že jejich naděje zemřela.

Co Buldoky na ledě Drtičů, jak si krásně domácí tým říká, vlastně čeká? Určitě silný protivník s individualitami, mezi nimiž vyčnívá zlínský brankář Kořének či útočník Komínek (proti Bílině udělal bilanci 5+5!). Také hlučná atmosféra na stadionu. „Bude tam asi žhavá atmosféra, plnej barák, budou tam na nás lejt pivo, ale to k hokeji patří a těšíme se na to,“ smál se Jan Boháček po zápase s Bílinou, kdy už tušil, že právě na Moravě se rozhodne.

Velké hokejové ohlédnutí: co se Rytířům v sezoně povedlo a kde selhali?

Také domácí jsou si své malé výhody vědomi, ale podle kouče Tibora Janáse nebude rozhodující. „Je to jako sedmý zápas play off, ve kterém se musí rozhodnout. Věřím, že my budeme týmem, který se bude po zápase radovat a v Hodoníně zachráníme druhou ligu,“ přeje si na klubových stránkách a bojovně dodává že jeho tým je kompletní. „Nastoupí všech čtrnáct hráčů, kteří se poperou o výsledek, jenž nám zaručí záchranu!“

Bude v sobotu šťastnější hodonínský zimák, nebo se bude zpívat v autobuse mířícím po Dé jednotce z jižní Moravy ke Slanému?

Tabulka play down 2. ligy

1. Drtiči Hodonín 3 2 0 0 1 21:13 6

2. Řisuty 3 2 0 0 1 14:13 6

3. Draci Bílina 4 1 0 0 3 14:23 3