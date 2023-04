Fantastický oddíl žáků vychoval hokejový klub HK Lev Slaný. Po stříbru na velkém turnaji v Děčíně přišel konečně i triumf a hned ve finále Ligy žáků 4. tříd nad favorizovanými Letňany 2:0 na zápasy. „Kluci dali do hry srdíčko a bojovali jako zvířata, která nosí na dresu – tedy lvi,“ chválil je bývalý skvělý slánský hokejista a nyní jeden z trenérů mužstva Martin „Bican“ Průcha.

Čtvrtá třída HK Lev Slaný slaví republikový titul čtvrtých tříd. | Foto: HK Lev Slaný

Letňany vyhrály lukrativní CCM ligu, ve finále přemohly Třinec, navíc v sezoně dvakrát slánské kluky porazily. A tak si věřily. Jenže Lvíčci byli perfektní. Už v Praze překvapili a vyhráli tam 5:1, když doslova jezdili po zadku a šli si za vítězstvím od první minuty. V odvetě sice Letňany na úvod šly do vedení 2:1, ale pak se Slaný rozjelo a nasázelo jim debakl 11:2! „Bylo krásné vidět, jak se ani za stavu 1:2 nepoložili a naopak přidali. Za to jim patří obrovská pochvala,“ rozplýval se Martin Průcha, jenž vede mužstvo s Marko Valenčičem.

Jim zase patří pochvala za to, že ve finále mysleli na všechny členy kádru a postupně je všechny poslalo do boje. Dokonce si zachytali všichni tři gólmani! „Chtěli jsme, aby si to užili všichni,“ usmála se legenda HK Lev.

Slaňáci si (nejen) téhle kategorie váží, i malým dětem dovedou vystrojit atmosféru velkých zápasů. Za vidění stál třeba slavnostní nástup k odvetnému střetnutí včetně vyvolávání jednotlivých hráčů na plochu. Kulisa byla hlavně díky rodičům úžasná, navíc celý zápas doprovázela hudba mezi přerušeními a po vstřeleném gólu se pouštěl song po vzoru reprezentace z filmu Ať žijí duchové. A všichni na slánském zimáku včetně rytíře Brtníka z Brtníku, Jouzy a Černé kroniky museli uznat, že slánská parta byla NEJ.

Zdroj: HK Lev Slaný

„Trochu mi mrzelo, když jsme nedávno v Děčíně skončili až druzí, přestože jsme první Písek dvakrát porazili. Chtěli jsme, aby si parta jednou užila také vítězného pokřiku a povedlo se to. Tenhle ročník byl silný od začátku a jen to potvrzuje, snad nám vydrží pohromadě,“ přeje si Martin Průcha.

Slánský tým triumfem v lize nekončí. Jeho perfektní vedoucí Markéta Duchoslavová hledá pro kluky další a další turnaje a jeden úžasný vybrala na velikonoční víkend. Hraje se v dalekém Novém Jičíně a slánský Lev se tam popasuje mj. s Olomoucí a Znojmem. Podle vývoje turnaje pak i s dalšími věhlasnými kluby z Moravy i Slovenska.

Kluci, nedejte se!

Čtvrtá třída HK Lev Slaný slaví republikový titul čtvrtých tříd. Trenér Martin Průcha také.Zdroj: HK Lev Slaný