V Hronově to vypadalo, že si konec ročníku Buldoci pořádně pokazí. Bleskově prohrávali s posledním týmem tabulky už 1:5! Jenže naštěstí ještě do první pauzy Sýkora s Patykem snížili a Řisuty pod vedením Pavla Křepelky dotahovaly i dál. Povedlo se jim to ve třetím dějství zásluhou tref Bílka a Janečka, jenž se stal mužem zápasu, protože spolu s Jandu jako jediní proměnili nájezd a díky tomu Buldoci brali druhý bod navíc.