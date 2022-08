V baráži jste dal jihlavské hvězdě Žukovovi dva krásné a důležité góly, pak vám ale sezonu ukončilo předčasně zranění. Jak jste se přes léto vyléčil? Naštěstí to nebylo nic vážného, co by bylo na dlouhé měsíce. Tohle bylo jen na pár týdnů. Stihl jsem hned začátek letní přípravy. Musím říct, že jsem dobře připravený. Teď na ledě je těžší adaptovat se vedle Plekyho, ale fyzicky jsem na tom lépe než minulý rok.

Dal jste gól, který ale rozhodčí neuznali a naopak vyloučili vašeho spoluhráče. Jak jste viděl celou situaci?

Sám nevím, co se tam přesně stalo. Kluci mi pak říkali, že dříve než jsem doklepl puk do brány, tak tam Míra Indrák dal vysokou hůl jednomu z protihráčů. Těžko říct.



Dal se duel se Spartou vůbec nějak porovnat s první přípravou proti Českým Budějovicím?

Začátek obou zápasů byl podobný, kdy jsme měli dobrý tlak. Dobře jsme bruslili, vše bylo super. Od druhé třetiny jsme začali dělat chyby a soupeř je dokázal trestat. Některé akce výborně vychytal Bowzie. Vůbec bych nechtěl říct, že Sparta měla víc sil. Po tomto týdnu to nebylo vůbec špatné.

Máte za sebou první týden, kdy jste odehráli přátelské zápasy. Jaké to bylo?

Začátky jsou náročné. Jak je teplo, na zimácích není také úplně nejlépe. To k tomu ale patří, každý rok je to stejné. Makáme a musíme se dobře připravit na začátek sezony.

Asi to bylo náročné i hrou na tři pětky, že?

To je záměrné. Když hrajeme na tři lajny, jsme na ledě pořád. Na kondičku je to dobré. To nám může jen pomoct.

Se Spartou se hrálo v Berouně, kde přes léto trénujete. Bral jste to tak, že hrajete skoro na domácím hřišti?

Celou minulou sezonu jsme odehráli mimo domov, takže tohle už nevnímám. Bylo hlavně fajn, že dorazilo tolik lidí a my mohli slyšet naše fanoušky.

Teď vás čeká soustředění na Slovensku s vrcholem v podobě Tatranského poháru. Jak se na něj těšíte?

Bude to zase něco nového. Podíváme se na hezká místa, ale samozřejmě tam jedeme vyhrát celý turnaj. Takže se těším!

Jan Šejhl

