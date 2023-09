Ze zápasových sestav v posledním týdnu vypadl, ale na Sletiště v neděli v rámci autogramiády Rytířů Michael Frolík dorazil. Největší letní posila, držitel Stanley Cupu a svého času jeden z nejužitečnějších hokejistů planety mluvil hlavně o svém zranění a zda se dá včas do začátku extraligy dohromady.

Michael Frolík v dresu Kladna: stihne úvod extraligy? | Foto: Roman Mareš

„Uvidíme, je to v procesu. Zítra jdu za doktorem a uvidíme, jestli mi dá zelenou jít do plného tréninku. Je to pro mne komplikace, ale nemělo by to být nic vážného. Hlavně to nesmím uspěchat, aby to nebylo ještě horší,“ říkal Frolík novinářům.

Co přesně mu je, o tom pochopitelně nemluvil, jen naznačil, že se něco, tedy zřejmě sval, natáhlo. „Bylo to po Slavii při tréninku. Bohužel zranění trápí i některé další kluky, ale snad se dáme do začátku extraligy dohromady tak, abychom byli v plné síle.

Rytíři mají nového mluvčího. Spolupráce s Jágrem je zkušenost i výzva, ví Keimar

Frolík také vysvětloval, jak je to s jeho dohodou s Rytíři, že nebude hrát asi všechny zápasy. Bude totiž pravidelně létal do USA za rodinou. „S klubem jsme v létě řešili, abychom to skloubili. Rodina tady se mnou není, a protože máme tři děti, nerad bych bez nich byl delší čas. Létal bych za nimi během reprezentačních přestávek, aby to do chodu týmu zásadně nezasahovalo. Spíš nebudu v tréninku, a v zápasech snad klukům co nejvíc pomohu,“ dodal Frolík s tím, že rodina za ním také dorazí, nejspíše kolem Vánoc.