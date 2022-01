Přitom na rozdíl od něj Kralupští v derby i vedli, a to hned dvakrát během úvodní třetiny. Právě ostřílený Příhoda otevíral skóre hned na začátku druhé minuty, Hampl pak po necelých 40 vteřinách reagoval na vyrovnání domácího snajpra Sekerky.

„Do utkání jsme myslím vstoupili velice dobře, ač jsme rychle prohrávali, od gólu jsme měli více ze hry i šancí, ale spoustu gólovek jsme neproměnili,“ přiblížil úvodní třetinu Martin Sekerka, v utkání i v sezoně neproduktivnější hráč Slaného.

V opatrnější a nakonec bezbrankové druhé části měli podle jeho slov blíž ke skórování Kralupští. „Asi v půlce jsme přestali hrát a soupeř nás jasně přehrával, ale nevyužil toho. Moc nás podržel Vojta Jaňour. Celý zápas působil strašně jistě. Zastoupil tak Matyho, který má bohužel karanténu,“ zmínil Sekerka absenci v sestavě.

Ve třetí části hned zkraje Vodička srovnal a Kubinčák tak mohl Lvy v 52. minutě poslat dokonce poprvé v zápase do vedení. Znovu nerozhodný výsledek a prodloužení zařídil 124 vteřin před třetí síronou přesilovkovou trefou Verbík.

„Ve třetí třetině jsme se vrátili do hry a dokázali skóre otočit, ale nedotáhli jsme to, což je strašná škoda. Hosté ale zahráli dobře přesilovku a s tou střelou nešlo nic dělat,“ mrzelo Sekerku.

Se spoluhráči si zlepšil náladu v prodloužení. Jen několik vteřin před jeho vypršením rozhodl svým druhým gólem v utkání. S asistujícím Ujfalušim prý šlo před gólem o předem domluvený signál. „Už nám párkrát vyšel. On je v tomhle strašně šikovný. Já to měl už hodně jednoduché,“ usmíval se autor vítězné trefy.

I navzdory první vítězné radosti od konce října cítil, že v utkání měl jeho tým na víc. „Před utkáním bychom dva body brali všemi deseti. Podle vývoje jsme si zasloužili i ten třetí. Jen doufám, že nás nebude jeho ztráta mrzet. Každý víme, o co hrajeme. Naštěstí to máme stále ve svých rukách,“ kvitoval Martin Sekerka odskočení od posledního Žebráku na bezpečných pět bodů, byť hlavní soupeř v boji o udržení má ještě zápas k dobru. Slánské čeká ten nejbližší znovu doma, z východu přijede v neděli dokonce lídr tamní skupiny – Kolín B. Utkání začíná v 17 hodin.

Do Kralup zavítá v rámci 19. kola soutěže Čáslav. Tým, který je ve východní skupině na shodné páté příčce, odehrál kvůli odkládání zápasů o tři méně. Utkání začne v 18.15 hodin. „Musíme se vrátit k našemu hokeji, začít bojovat, bruslit a chodit do brány. Hrát jednoduchý hokej, přesně ten, co nás zdobí,“ přidává Martin Příhoda recept na návrat k výsledkům ze starého roku…

Slaný – Kralupy 4:3 P (1:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Sekerka (Kolář), 41. Vodička (Hanzlík), 52. Kubinčák (Kolář, Sekerka), 65. Sekerka (Ujfaluši) - 2. Příhoda, 14. Hampl (Husarik), 58. Verbík (David, Příhoda). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1.