S jakou rolí do Kladna přicházíte?

To asi nejde takhle říct. Musím na sobě pracovat, a když budu pomáhat týmu a vytvářet šance, tak budu hrát.

Asi jste si ale představoval jiný začátek…

Zápas nám nevyšel, o tom žádná. I když začátek byl dobrý, pak jsme polevili. Musíme se nad sebou zamyslet, začít makat a něco s tím dělat.

Jak se vám v novém působišti hrálo?

Osobně se mi hrálo docela dobře. Hrál jsem s Matesem Filipem a tvořili jsme si i dost šancí. Kdybychom nějaké proměnili, mohl zápas vypadat jinak. Ale to se říká, že kdyby… My jsme šance neproměnili. Na tom musíme do příště zapracovat.

Kladno se ve třetí třetině sesypalo. Jakou jste pozoroval atmosféru na střídačce?

Byl jsem na šití, tak jsem u tří gólů nebyl ani na střídačce. Tak nemůžu říct. Všechny to mrzí. Musíme s tím něco udělat. Je potřeba začít od základů a bojovat až do poslední minuty. Nemůžeme to vypustit.

Za Kladno hrají kluci, které znáte z mládežnických výběrů. Hrálo to roli ve vašem rozhodování o nové štaci?

Určitě to hrálo velkou roli. Ve Finsku je člověk sám. Je tam tma, zima. Je to těžký. Tady znám Addyho Kubíka, se kterým jsme odmala hrávali. S Matesem Filipem jsme hráli v Jindřichově Hradci. Tak jsem rád, že tu můžu být.

Jak rychle se zrodil váš přesun?

V pátek jsem přiletěl. Byl plán, že pojedu domů a v pondělí to dotáhneme. Ale rychle se změnily plány. Už v sobotu jsem jel na Kladno na trénink a hned jsem hrál. Těžko tak můžu hodnotit, co bylo. Ale na kladenské angažmá se těším a budu rád, pokud budu moct pomoct. Navíc když se budu učit od takových hráčů jako je Jágr nebo Plekanec.

Bylo to rychlé nebo jste uvažoval o možnosti Finsko opustit už déle?

Věděl jsem, že je možnost z Finska odejít. Moc jsem tam v prvním týmu nehrál, víc jsem hrál v nižší soutěži. Hrál jsem tam dobře, ale chtěl jsem zpět do Česka. Je to lepší než být jen v hledišti. Tady na sobě budu moct pracovat, rozvíjet se. Je mi pořád dvacet, takže se mám co učit, zdokonalovat se. Proto jsem se rozhodl takhle.

Finsko má uzavřenou ligu, zatímco do Kladna jdete bojovat o přežití. Bral jste ohled i na toto?

Je to těžké, ale taková je realita. Jestli se chci zlepšovat a posouvat se, tak tyhle zápasy, kdy o něco jde a bojuje se naplno, jsou jedině dobře. Není to jen tak, že se odehraje zápas a nic to neřeší.

Lákalo vás zahrát si třeba i po boku Jaromíra Jágra či Tomáše Plekance?

Určitě. Moc. Je super být s nimi v jedné kabině. Koukat se na ně i na trénincích. I když jsou to třeba jen maličkosti, do budoucna si z toho vezmete hrozně moc. Budu se snažit na ně pořád koukat a učit se od nich. Tohle jsou české legendy.

Váš tatínek je také hokejovým expertem. Radil jste se s ním?

Bavíme se jako táta a syn po každém zápasu. Rozebíráme, co jsem mohl udělat lépe či hůře. To je naprosto normální. Takže jsem se ho ptal, co si o kladenské nabídce myslí. Všichni jsme byli pro. Když budu z hlediště koukat na finskou ligu nebo když budu hrát sedm minut… Je to super, ale v mém věku mě to nezlepší. Potřebuju si věřit a makat.

Za poslední rok a půl jste i kvůli koronaviru odehrál jen minimum zápasů. Ovlivnilo to vaše rozhodování?

Rozhodně. Minulou sezonu jsem kvůli covidu skoro nehrál. Pak jsem měl zapůsobit na mistrovství dvacítek. Ale to se mi nepovedlo, protože jsem se hned v prvním zápasu zranil. Pak jsem měl odletět na farmu do Ameriky. Tam mě ale nepustili z letiště. To tedy taky padlo. Tak jsem šel do Finska, že tam budu hrát a rozvíjet se. Ale zase jsem cestoval mezi prvním a druhým týmem. Extraliga má lepší kvalitu než druhá finská. Navíc můžu být doma s rodinou. Takže jsem byl pro návrat.

