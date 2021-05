V Kladně se slavilo i před zimákem. Srdcaři si tým našli, policie chválila

/FOTO, VIDEO/ Nemohly to být oslavy jako v 70. letech po ziscích titulů, nebo později při návratech do nejvyšší soutěže. Bez fanoušků to nikdy nebude ono. Ale v Kladně si srdcaři cestu na stadion našli, několik dovnitř, o dost víc pak ven, kde si s hráči zaskandovali.

Kladno - Jihlava, 7. zápas finále Chance ligy | Foto: Antonín Vydra

Před stadionem se sešla zhruba pětistovka věrných a většina borců si to nenechala ujít. Vyšli ven a s hráči si zazpívali, když už tentokrát kvůli koronaviru nemohli přímo na ploše po skončení utkání. Pochvalu si fanoušci vysloužili od Policie ČR. Mluvčí Jana Šteinerová potvrdila Deníku, že se chovali perfektně a neudělali jediný problém. Plekanec dotlačil Kladno zpátky a tentokrát ho neopustí Přečíst článek › I tam ale fanoušci, kteří se dovnitř dostali, zpívali krásný chorál: Kladno se nevzdává, bojuje, válčí dál! Protože my ta pravá síla jsme, co žene do boje! I tenhle pokřik si prohlédněte na videu Zdroj: Jan Šejhl