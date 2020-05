Ještě donedávna měl ve svém hokejovém životopise pouze mládežnické týmy kladenských PZ a Rytířů. V uplynulé sezoně se ale Pavel Husarik jako jeden z pěti Čechů účastnil přímo na ledě experimentu s mladou čínskou reprezentací ve druhé lize. Na nové spoluhráče si bude zvykat také před příštím soutěžním ročníkem, pro který se dohodl na angažmá v Kralupech.

„Seběhlo se to narychlo, přes kamarády Davida Chládka a Matyáše Šebestu, kteří budou rovněž v Kralupech,“ prozradil jednadvacetiletý útočník, který je doma v Kamenných Žehrovicích u Kladna a studuje tělovýchovu a geografii na Karlově univerzitě. „Nevěděl jsem, kde budu hrát. Možnost jsem měl ve Slaném, kde jsem odehrál tři zápasy po skončení v týmu China Golden Dragon,“ dodává.

Máte za sebou netradiční hokejovou zkušenost v mladé čínské reprezentaci, které měla naše druhá liga pomoci s přípravou na olympiádu v roce 2022. Jaké bylo hrát v barvách zlatých draků?

Vlastně to byla celkem zábava, když se za tím ohlédnu. To, co se tam někdy dělo, ať na ledě, nebo mimo, bylo neuvěřitelné. Je to absolutně jiná kultura, ale bylo snadné si na kluky zvyknout. Ze začátku to bylo náročné, jelikož přijeli dobří hráči – viz remíza a jediný bod v Písku – ty však snad po pátém kole poslal čínský svaz do Ameriky, kde ani nehráli. Zbylo tím ale v útoku více prostoru pro nás s Michalem Kučerou.

Vítězných zápasů jste si v sezoně příliš neužil. Asi není příjemné nastupovat s vědomím, že si zase jdete pro další porážku, že?

S Čínou jsme vyhráli vlastně jen v Jablonci v přípravě. V sezoně jsem první výhru zažil až v Rumunsku, kde jsem nastoupil za Univerzitu Karlovu ke třem zápasům Sekler Cupu v rámci EUHL. Nevěděl jsem, jak je důležité vyhrávat. Doufám, že s Kralupy zažiji vítězných zápasů co nejvíc. Nejhorší bylo, když přišla marodka a jelo se například do Tábora s vědomím, že je to nejspíš ztracený čas.

Co hlavně týmu chybělo, aby byl ve třetí nejvyšší soutěži schopný více konkurovat?

Chyběla kvalita, ale postupem času se hráči opravdu zlepšovali. Měli jsme ke konci sezony několik zápasů dobře rozehraných, ale chybělo štěstí i ten hokejový um v závěru. V jejich kultuře jsou ve sportu většinou hlavně jednotlivci a týmové sporty se teprve učí, takže po taktické stránce to bylo náročné.

Jak obtížná byla komunikace se spoluhráči?

Postupem času se jim trochu zlepšovala angličtina, ale byla to taková primitivní domluva. Jednoduché fráze, nebo překladač. Ale s jedním se bavím doteď a dopisujeme se. Li Mingue u nás byl dokonce i na Vánoce.

Před působením u draků jste hrál pouze za Kladno?

Ano. Celý život jsem působil na Kladně. Deset let v PZ, v dorostu a juniorce u Rytířů. Poté jsem chtěl jít do kraje kvůli škole, nakonec přišla nabídka od pana Zajíce a souhlasil jsem. Byli jsme už předtím v dubnu 2019 v Číně a chtěl jsem si to zkusit, neměl jsem co ztratit.

Šlo o vaši první zkušenost s druhou ligou dospělých. Co říkáte na její úroveň?

Liga má kvalitu a je velmi náročná. Hráči při ní studují, nebo pracují, a není to jednoduché. Navíc si hokejem příliš nevydělají.

Co považujete za svůj dosud největší hokejový úspěch?

Asi tréninkový kemp s reprezentací U16 a tréninky s áčkem Kladna. Škoda, že ten zápas utekl o kousek, prý se zapomněla udělat smlouva, proto jsem nejel do Jihlavy.

Nyní vás čeká krajská liga. Jak se těšíte na soutěž i nové spoluhráče?

Kluci vypadají super, je tu hodně mladých hráčů a všichni jsou v pohodě. První narážka samozřejmě byla, abych nepřinesl prohry i sem. Zároveň se těším i na kralupské publikum, které je prý skvělé.

Znáte se z dřívějška s někým z kralupského mužstva?

Na Kladně jsem hrál s Kubou Kaprálem, ze starších ročníků znám Ekyho (brankář Jiří Exner). S Matyášem Šebestou jsem nastupoval prakticky celý život a trávili jsme spolu spoustu času i mimo led.

V novém působišti jste už zahájil letní přípravu. Bylo to po více než dvou měsících hodně náročné?

S Čínou jsme skončili na začátku února. Začátky jsou vždy těžké, ale sport mě baví, takže se nedá říct, že bych nic nedělal. Hraji fotbal u nás v Žehrovicích a s kamarády neustále něco hrajeme, ať už nohec, tenis, nebo squash.