Nejméně oblíbená aréna kladenských hokejistů? KV Arena v Karlových Varech. Rytíři tady vyhráli v historii jediné utkání a historii nepřepsali ani před letošními vánočními svátky. Sice nehráli zle, ale Energie byla o něco lepší a bere tři body na výhru 3:1.

Hokejová extraliga, Kladno (v bílém) hostilo druhé Karlovy Vary. Dvougólový O´Donnell bojuje s Rohanem | Foto: Roman Mareš

V KV areně vyhrálo Kladno jen třikrát v její historii, z toho dvakrát jen za dva body (naposledy 27. ledna 2012 2:1. Za tři body to bylo jedinkrát v roce 2010, opět 2:1, ale v play out. V neděli se zdálo, že by se mohly anály přepisovat, v rozhodující chvíli za stavu 1:1 ale trefil David Stach jen spojnici. Chvíli poté se prosadila Energie a nakonec zápas zvládla.