V úterním zápase se po dlouhé pauze vrátil do hry Ondřej Machala, další avizovaný návrat Jiřího Burgera se ale zatím neuskutečnil. Kladno ale i tak předvedlo dobrou produktivitu a vyhrálo 6:3.

Než se však Kladenští na Liptově rozkoukali, už prohrávali. Hned z první střely se totiž prosadil lotyšský zadák Salija. Asistenci si připsal i ex-kladenský Hovorka. Domácí tlačili i díky kladenské nedisciplinovanosti, střelecká převaha byla jasná. Ale pak přišel zlom v podobě vyloučení Walegy. Nabídnutou početní výhodu využil klasicky Adam Kubík po přihrávce Plekance. Když se ještě do sirény prosadili Indrák a poprvé od 26. prosince i Jaromír Jágr, nepovedený začátek byl zapomenut.

V druhé části se obraz hry změnil. Tentokrát větší aktivitu předvedli Kladenští, borci z Liptovského Mikuláše ale přesto dovedli vyrovnat. Poté se předvedl opět Jaromír Jágr. Nejprve ujel domácí obraně, která ho zastavila pouze za cenu nedovoleného zákroku, pak si vyzkoušel i nařízené trestné střílení. K radosti naplněného zimního stadionu však neproměnil.

Kladenští se gólu přece jen dočkali, a to ne ledajakého. Puk se dostal za chybujícího Kozla, ale místní posunuli branku. Rozhodčí ale nechal pokračovat ve hře a puk vletěl do míst, kde by branka správně stát měla. Domácí se hodně zlobili, rozhodčí ale branku k radosti jedenácti kladenských fanoušků uznali.

Třetí část už patřila Kladnu. Dvěma góly pojistil výsledek Hlava. Prosadit se mohl také navrátilec do sestavy Machala. Tomu ale v nejdůležitějším okamžiku přeskočil puk hokejku.

Po základní hrací době si oba týmy střihly samostatné nájezdy. Za hosty se prosadili Kubík s Filipem, v kladenské bráně pak čaroval brankář Janus a všechny pokusy domácích vychytal. Kladno si tak připsalo pomyslnou výhru i v dovednostní disciplíně.

MHk 32 Liptovský Mikuláš – Rytíři Kladno 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Salija (Hovorka, Handlovský), 23. Uhrík (Mezovský, Paločko), 37. Haluška (Ďuriš, Uhrík) – 16. Kubík (Plekanec, Baránek), 18. Indrák (Jágr, Wood), 20. Jágr, 40. Indrák (Beran), 45. Hlava (Kubík, Plekanec), 59. Hlava (Kubík Babka). Rozhodčí: Orolin, Snášel – Knižka, Vyšný. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:0, v oslabení 0:1. Trestné střílení: Jágr neproměnil. Diváci 1700.

Liptovský Mikuláš: Kozel – Ventelä, Varttinen, Salija, Cebák, Kurali, Mezovský, Droppa, Pavúk – Kriška, Walega, Shiksatdarov – Handlovský, Elo, Hovorka – Paločko, Uhrík, Michalík – Haluška, D. Babka, Ďuriš.

Kladno: Janus - Kehar, Dotchin, Wood, Ticháček, Baránek, Donaghey, Arzamascev - Hlava, Plekanec, Kubík, Pytlík, Filip, Melka, Beran, Indrák, Jágr, Babka, Machala, Kuťák.

Jan ŠEJHL