Na kladenském zimním stadionu je téměř nepostradatelným. Rozumí ledům, organizačním věcem, registracím hráčů, přestupům, ovládá řády, jako trenér mládeže vychoval řadu slavných borců. Bez Václava Blažka by to opravdu měl kladenský hokej moc těžké. V sobotu 30. dubna slaví polokulatiny, 65. narozeniny.

Blažek sám patřil k hokejovým talentům. Jenžue na začátku 70. let měl klub takových talentů obrovské množství, a tak se dostal sice na vojnu do Vimperka, ale do A týmu Kladna se nedostal. „Áčko vyhrávalo jeden titul za druhým. Mužstvo bylo doslova nabité výbornými hokejisty. Prosadit se do něj bylo mimořádně těžké,“ prozradil kdysi Deníku.

Prošel snad všemi funkcemi v kladenském klubu a jak už bylo řečeno, také spoustu hráčů trénoval. Nejraději vzpomíná na Tomáše Plekance, Radka Smoleňáka či Jakuba Voráčka. Jako trenér mládeže získal i dva tituly mistrů České republiky s kladenskými juniory a titul se žáky PZ Kladno.

Václavu Blažkovi, který byl jako vedoucí mužstva i u čerstvé záchrany Kladna v extralize, přejeme k jeho narozeninám hodně zdraví a štěstí. A chuti dál pomáhat hokeji v Kladně.

Václav Blažek

Narozen: 30. dubna 1957 v Kladně

Bydliště: Libušín

Stav: ženatý, manželka Dana, syn Petr

Zaměstnání: sekretář hokejových oddílů Rytíři i PZ Kladno, vedoucí áčka Rytířů

Koníčky: sport