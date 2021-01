Rytířům se přitom hrálo od začátku dobře. Hodně útočili, jenže ze šancí vytěžili jako proti Benátkám jediný gól. Stál za vidění, protože Mikliš servíroval Maroszovi jeho druhou trefu v kladenském dresu až do kuchyně. Jenže Valachům se vyplatilo, že kromě obrany mysleli také na útok a pořádně trápili pořád ještě špatnou kladenskou defenzivu, kterou zatím moc nezvedají ani cizinci.

Během minuty se Vsetínu povedlo skóre otočit, když Košarišťana nejprve trochu lacino prostřelil Jakub Jenáček a poté po buly aktivní Zeman posunul mazaně puk na Lukáše Bednáře, který zblízka nezaváhal.

Kladenští hráči ve druhé třetině koncovku zlepšili, ale do kritické situace se ještě jednou dostali. To když sice Hlava vyrovnal poté, co jeho spoluhráč Pitule výborně obral hostujícího Smetanu. Jenže pak brankář Košarišťan v přesilovce nesmyslně rozehrával napříč kluzištěm a kladenský odchovanec ve vsetínských službách Šilhavý jeho fatální hrubici potrestal. Byl to už jeho druhý bod v zápase a vůbec první branka v sezoně!

Blízko vyrovnání byli během jediného střídání Marosz a Jágr, ale první netrefil odkrytou branku a hlavní hvězda s číslem 68 neprolomila letošní střeleckou smůlu ani v sólovém nájezd, který bravurně lapil o 30 let mladší Málek. Ten si však nepohlídal Plekancovu ránu z úhlu a na vyrovnávací branku Rytíři navázali ještě před druhou sirénou dorážkou Gumana.

Závěrečné dějství už Kladeňáci zvládli, i když už do něj nenaskočil Jágr. Vsetín byl sice jednou blízko vyrovnání, jenže Zeman šanci nedal a další faul hostů potrestal po hezké kombinaci Melka.

Domácí potěšil ještě čistý hit Američana Frye na Zemana, pak už jen strážili cennou výhru a poradili si i s power play hostů…

Hlasy trenérů:

Jan Srdínko: Byla vidět obrovská ofenzivní síla Kladna, nicméně si myslím, že jsme se s tím dobře popasovali a šťastným gólem se dokonce dostali do vedení. Trošku nás zmrazil konec druhé třetiny, kdy jsme inkasovali po chybě a pak ještě jednou dvaceti vteřin před koncem. Sice jsme pakl měli nějaké šance na vyrovnání, ale nedali a soupeř nám odskočil na 5:3. Nám se už bohužel zápas nepovedlo zdramatizovat, i když třeba power play jsme zahráli velmi slušně.

David Čermák: Viděli jsme kvalitní prvoligové utkání v nasazení a tempu. Poslední zápasy nás trochu trápila koncovka a dnes se to v prvních dvou třetinách opakovalo. Naštěstí jsme to v závěru druhé části prolomili a to zápas rozhodlo. Jarda Jágr nedohrál, protože ho tahal sval v noze, ale nic vážného by to být nemělo.

Rytíři Kladno – VHK Robe Vsetín 5:3 (1:2, 3:1, 1:0).



Branky a nahrávky: 9. Marosz (Mikliš, Guman), 27. Hlava (Hajný, Pitule), 38. Plekanec (Frye, Hlava), 40. Guman (Frye, Mikliš). 48. Melka (Guman, Frye) – 12. J. Jenáček (Šilhavý), 13. L. Bednář (A. Zeman), 30. Šilhavý). Rozhodčí: Grech, Micka – Beneš, Coubal. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Oslabení: 0:1. Diváků: 0.



Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Sorokin, Zacharčuk, Kehar, Zelingr, Štochl – Kubík, Plekanec, Melka – Guman, Marosz, Račuk – Filip, Machač, Jágr – Hajný, Pitule, Hlava.



Vsetín: Málek – Jenáček, Smetana, Hryciow, Bartko, Ondračka, Štach, Jenáček – R. Vlach, Pechanec, Gorčík – Babka, A. Zeman, L. Bednář – Půček, Kucharczyk, Klímek – Hořanský, Šilhavý, Vítek.