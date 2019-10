Bojovali společně za Kladno, oba si zahráli i za Liberec či Boleslav. Pro Martina Ševce a Jakuba Valského mohlo být nedělní derby Mladá Boleslav – Kladno (6:3) trochu speciální. Oba to ale vyloučili. Pro Ševce bude speciální trochu až zápas v Kladně, kde dlouho nebyl, Valský dřívější boleslavské angažmá vůbec neřešil.

Tipsport extraliga: BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov | Foto: Jan Pavlíček

Jeho tým nakonec odjel z ledu zklamán, přestože v úvodu vedl. „Bylo tam víc špatných věcí. Nesmyslně jsme propadali, nehráli jsme tak poctivě jako na začátku. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo,“ říkal po zápas autor první kladenské trefy, podle něhož se zápas zlomil ve druhé třetině. „Hned na začátku. Oni něco změnili, my naopak přestali hrát a asi jsme si mysleli, že to zvládneme vestoje. Když jsme pak dostali góly, těžko se výsledek otáčí. Mají zkušený tým, a i když to třeba vypadá, že nehrají, tak to jen čekají na svou šanci. My lítáme jako junioři, propadáme a stojí nás to zbytečně moc sil,“ zlobil se Valský.