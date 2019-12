„Majitel Slavie se do toho vložil, že by se mi chtěl odměnit za práci, kterou odvádím pro Slavii. Jsem rád, že jsem si mohl na stará kolena vyzkoušet, jestli ještě mám na vrcholový hokej,“ řekl Vampola po návratu se speciální individuální děkovačky, jakou žádající kladenští fanoušci obvykle jen po hvězdách zápasu.

Vampola jí asi nebyl, to spíš brankář Denis Godla či dvougólový útočník Ladislav Zikmund, hrál ale výborně stejně jako spoluhráči. A kotel fans mu chtěl dát najevo dík za služby, které Kladnu odvedl v minulém ročníku. „Je příjemné, že vás i v tomhle věku lidi berou a dovedou ohodnotit práci z minulé sezony. Přišla mi spousta esemesek a hned jsem se do všeho dostal. V Kladně - si dovolím říci - byla vždycky dobrá parta a je i teď,“ vysledoval Vampola, který klubu pomáhal s postupem i na počátku tisíciletí.

Jak to s ním bude dál, to se ještě neví. Hráč chce bojovat i za Slavii, Kladno by zase jeho výkony potřebovalo při zranění řady hráčů i nadále. O nedělním zápase ve Varech se však teprve budou obě strany bavit, Vampolu totiž čeká v sobotu mač Slavia – Vsetín. „To je důležitý zápas se Vsetínem a já chci pomoci tam, už proto, že mi pomohli ke startu v Kladně. Uvidíme, co bude dál,“ řekl Vampola a manažer Rytířů David Čermák doplnil, že tři zápasy ve třech dnech může být na hráče trochu příliš.

Podle Petra Vampoly však přechod na extraligové tempo nebyl něčím, co by nezvládl. Jen si zažertoval, že ho tým nepustil před zápasem do přeplněné kabiny. „Ale celkově je extraliga příjemnější, hokejovější. Já šel kdysi do první ligy hlavně kvůli synovi, přestože je to tam opravdu boj a maso. Nicméně Boleslavi za svůj odchod do nižší soutěže nemám potřebu něco dokazovat. Už před třemi lety (po konci v Boleslavi) jsem byl rozhodnutý, že s hokejem skončím,“ vysvětloval Vampola.

A proč nehrál za Kladno od začátku sezony? Nepřišla nabídka? Odpověděl trochu vyhýbavě… „Skončila sezona a já si užíval. Kladno to nemělo lehké, měli svou vizi, šli nějakým směrem a tým poskládali výborně. Já se dohodl se Slavií a tam si to také užívám, máme výbornou partu. Jsem v Praze, jsme doma, věnuji se mladému a jdeme dál,“ dokončil Petr Vampola.

Jinak ale ještě zdaleka nekončí.