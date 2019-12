Kaňkou na celé akci byl nepovedený začátek, kdy fanoušci čekali u vstupu kvůli povinné registraci i přes tři čtvrtě hodiny. Velký nápor zájemců totiž nezvládala obsluha u vstupu. Poté již ale mohl vypuknout hřeb celého večera, tedy dražba hraných dresů, ve kterých se ještě chvíli před tím proháněli borci na ledě. Kladenští kustodi ale dresy stihli ve velké rychlosti vyprat a výherci si tak odnášeli domů své úlovky již voňavé.

Nejdražším dresem večera byl trikot Denise Godly, který proti Hradci Králové, stejně jako po celou sezonu, předváděl oslnivé zákroky. Výherci, původem ze Slovenska, za něj zaplatili krásných 16 tisíc korun. „Jsme hrdí na naše krajany, kteří Kladnu pomáhají. Do Kladna to ale nemáme daleko, fandíme mu a rádi chodíme na jeho zápasy,“ doplnil výherce, který si ale přál zůstat v anonymitě.

„Těší mě, že jsem byl nejdražším hráčem, ale na dobrou věc jdou peníze za nás za všechny. A to je nejdůležitější,“ měl jasno slovenský brankář. Dresy se Godlovi sice líbily, že by ale sám chtěl dražit svůj dres odmítl. „Dresy patří fanouškům, kteří si pro ně sem přišli a zaslouží si je tak více,“ doplnila slovenská hvězda v bráně Rytířů.

Jen o pětistovku levnější byl dres kapitána Jakuba Strnada. Až na pomyslné třetí místo tak byl odsunut majitel Rytířů Jaromír Jágr. Nejspíše i proto, že pro zranění byl při zápase na střídačce pouze v roli nehrajícího rádce.

Naopak nejlevnější byly insignie brankáře Brízgaly a obránce Smetany, kteří toho času působí v partnerském Ústí nad Labem. Výherce tak přišly „pouze“ na 2500.

„Jsme rádi, že tu sešlo tolik lidí. Už v polovině dražby jsme řešili, že se dorovnáváme minulým ročníkům. Je to to velká zásluha extraligy, ale i toho, že jsme vyhráli 3:1. Je skvělé, že pomůžeme dobré věci,“ těšilo Lukáše Jůdla.

Užili si to tak jak fanoušci, tak dle Jůdla i hráči, kteří na dražbě byli rovněž přítomní a které potěšilo, jaká částka bude putovat do rytířského fondu Knights foundations. „Příprava celého utkání byla neskutečně náročná, na zimáku jsme byli klidně 14 hodin. Chtěl bych tak poděkovat všem, kteří se jakkoliv zúčastnili, že to celé mohlo proběhnout,“ dodává tiskový mluvčí Rytířů.

„Pokud jste se ale aukce nezúčastnili, můžete přispět přímo na transparentní účet. Budeme rádi za jakoukoliv částku. Veškeré podrobnosti jsou na našem webu,“ uzavírá Jůdl.

Jan Šejhl