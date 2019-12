Po většinu zápasu jste měli Brno na dostřel a do dvoubrankového vedení uskočila až v samotném závěru. Dala by se najít příčina, proč zápas Kometa nakonec zlomila?

To nebylo v závěru. Hráli jsme na nic celou druhou třetinu. Kdybychom hráli celý zápas jako první třetinu, tak by se to nemohlo stát. Vidím chybu v tom, že jsme nechtěli hrát hokej a někteří jsme se z toho složili.

Čím to může být, že se někteří z toho složili? Mohla za tím být třeba atmosféra?

To kdybych věděl. Každý viděl, že jsme na modré ztráceli puky, zůstávali jsme na dvouminutová střídání a nebyli jsme si schopní dát přihrávku na dva metry. Z toho to všechno pramenilo. Dostali jsme se prostě pod zbytečný tlak. Třetí třetinu to bylo hop nebo trop.

Říkáte, že první třetina byla nejlepší, ale dle oficiálních statistiky jste vyslali brněnskou bránu jedinou střelu.

Kašlu na statistiky, viděl jsem to opticky, že jsme hráli dobře. Hráli jsme jeden za druhého, nahráli jsme si puk. Statistiky jsou druhořadé. Záleží na tom, jak se hraje a ne na nějakých statistikách.

Ve třetí třetině to vypadalo, že máte hodně ze hry a mohli byste pomýšlet alespoň na remízu…

Byly tam nějaké náznaky šancí, ne vyloženě šance, ale furt to nebylo dost.

Nastoupili jste v dost kombinované sestavě. Bylo na některých hráčích vidět, že se někteří hráči tak ukázat?

Klobouk dolů před gólmanem, který to zvládnul perfektně, zvlášť když dlouho nechytal. Někteří kluci prostě onemocněli a museli jsme to nahradit jinými. Báli jsme se nástupu, ale začátek jsme zvládli. Naopak nás uhoupala druhá třetina.

Asi definitivní rozhodnutí přišlo po trestu pro hráčskou lavici. Víte, co se tam stalo?

Vím. Byl jsem se zeptat rozhodčího, za co to bylo. Prý už třikrát upozorňoval naše trenéry, že se mu nelíbilo, jak přeskakují střídačku až k mantinelu, aby něco říkali rozhodčímu. Tak za to dal dvě minuty.

Jste hodně vytížený na oslabení. Vyhovuje vám tato pozice?

Celý život jsem hrál oslabení, tak mi to vyhovuje hodně (usmívá se).

Na oslabení tvoříte stabilní dvojici s Martinem Keharem, se kterým ale běžně nenastupujete. Jak se vám s ním hraje?

Super. Rozumím si s ním a na oslabení je obětavý hráč, který ví, kde stát. Až na nějaké maličkosti, které budeme pilovat ještě dlouho, tak to hraje dobře.

Máte teď pár dní volno. Jak se připravit, abyste zlomili sérii tří zápasů bez bodu?

Nejdřív si odpočinout, pak doufat, že se někteří hráči uzdraví a pořádně potrénovat.

V Brně jste slavil titul. Jaké vzpomínky vám tu po letech naskakují?

Jedině dobré. Člověk si vzpomene na to, jak měl pohár nad hlavou. Když sem člověk přijede a vidí plnou halu, tak se mu to vrátí.

Jan Šejhl