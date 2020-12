Kladno však počítalo před duelem další ztráty v obraně. Kromě zraněných Zajíce (po operaci trénuje zatím sám) a Mikliše (rameno) přibyly před utkáním na marodku ještě Američan Frye a opora mužstva Kehar. Do hry se naopak vrátil Zacharčuk a poprvé v mužském hokeji dostal šanci osmnáctiletý junior Ladislav Funk.

Třebíči letos pomáhají někteří hráči ze Znojma, které se odhlásilo z EBEL ligy a třetí nejvyšší česká soutěž neodstartovala. Mezi pomocníky najdete třeba kladenského odchovance Dominika Tejnora, či velezkušeného Vojtěcha Němce. Ten ale daroval Kladnu druhý gól, když za brankou přišel o puk a Hlava toho dokonale využil.

Byla to odměna za dobrý nástup Kladenských, kteří skórovali už předtím po krásné crossové přihrávce Plekance na Kubíka, po níž mladík mířil do odkryté kasy.

Bohužel, po přestávce domácí zprovoznili do té chvíle stávkující časomíru a jakoby tím zastavili čas i Kladnu. To už se po dvou brankách za záda brankáře Jekela trefit nedokázalo a nakonec na to doplatilo. Namále mělo už ve druhé části, v níž domácí snížili, ale párkrát mohli i vyrovnat. Hlavně autor branky Šťovíček, který párkrát vyhořel v sólových nájezdech na Košarišťana. Ten Rytíře držel ve hře, jenže ve třetím dějství nestačil na přesnou ránu Krliše. Ten navíc v 53. Minutě zakončil dokonalou akci prvního centra domácích Bittnera a bylo vymalováno. Kladenští sice zkusili vyrovnat, ale s koncovkou si od 18. minuty skutečně netykali a třeba jasně nejlepší hráč týmu Plekanec netrefil za stavu 2:2 ani odkrytou klec.

A tak po šesti vítězných zápasech museli skousnout nečekanou porážku.

Horácká Slavia Třebíč – Rytíři Kladno 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 23. Šťovíček (Nedvídek), 51. Krliš (V. Němec), 54. Krliš (Bittner, L. Chalupa) – 8. Kubík (Plekanec, Melka), 18. Hlava (Račuk, Bílek). Rozhodčí: Dědek, Koziol – Otáhal, Gančarčík.

Třebíč: Jekel – Zukal, Furch, Nedbal, L. Chalupa, Stehlík, Tejnor, Kowalczyk – Vodný, Nedvídek, Šťovíček – Krliš, Bittner, Psota – Křehlík, V. Němec, Š. Kratochvil – Kořenek, Michálek, Valík.

Kladno: Košarišťan – Funk, Zacharčuk, Sorokin, Ticháček, Zelingr, Štochl – Kubík, Plekanec, Melka – Hajný, Pitule, Guman – Bílek, Račuk, Hlava – Jelínek, Filip, Šapovaliv.