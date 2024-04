Třetí barážový zápas mezi hokejisty Kladna a Vsetína přinesl zatím největší zápletku. Z kladenské strany otevřel gólový účet už ve čtvrté minutě Richard Jarůšek, který v Brně vyrostl, Vsetín se ale do poslední minuty tlačil za vyrovnáním. Tomu naštěstí pro Kladno zabránil skvělými zákroky brankář Adam Brízgala. „Hodně nám pomohl,“ pochválil maskovaného hrdinu střelec první branky Richard Jarůšek.

Richard Jarůšek | Foto: Roman Mareš

Co rozhodlo o vaší výhře?

Strašně důležitý byl první gól. Věděli jsme, že bude start rozhodovat. Čekali jsme, že je poženou fanoušci. To je jejich jedna a možná jediná šance nás na začátku zatlačit. Naštěstí jsme dali rychlý gól a celý zápas vedli. To bylo důležité.

Skóre jste otevřel právě vy. Věděl jste dopředu, jak zakončíte?

Maty (Filip) mi to krásně zpomalil a dal mi puk do druhé vlny. Natlačil jsem se do toho. Moje jediná šance byla dát si puk do forhendu a střílet nad vyrážečku a to jsem přesně udělal. Neměl jsem to dopředu takhle v hlavě, ale situace se takhle vyvinula, že tohle zakončení mi přišlo nejlepší.

Ale pak přišla druhá třetina, která z vaší strany nebyla dobrá, že?

Tam nás tlačili. Ve třetí třetině už jsme hráli jen o to, abychom to umlátili. To se naštěstí povedlo. Za to jsme šťastní. Stav 3:0 je paráda.

Opakovalo se to, co bylo vidět už v Kladně, kdy Vsetín umí zatlačit, ale nedovede své šance využít…

Je to tak. Podobné to bylo i v prvních dvou zápasech. Mají pasáže, kdy dovedou zatlačit. Nám se to ale podařilo přečkat. Brízgy parádně zachytal, měl tam skvělé zákroky. Hodně nám pomohl.

Do brány se Vsetínu vrátil brankář Žukov. Byla to pro vás nějaká změna?

Ani ne. Musíme si s tím poradit, ať je v té brance kdokoliv. Moc jsme to nevnímali. Věděli jsme, že dlouho nechytal, tak jsme toho chtěli využít. Snažili jsme se střílet, tlačit do brány.

Vedete 3:0. Co bude chtít čtvrtý zápas, abyste ho dovedli do úspěšného konce?

Zase bude důležitý začátek. Pomohlo by nám, kdybychom dali první gól. Je to 3:0, ale pro nás to nekončí. Viděli jsme Spartu, jak dopadla. Musíme být šťastní, ale obezřetní.

Může pro vás být varováním právě to, že Třinec proti Spartě z 0:3 otočil sérii?

Takhle to nebereme. Jestli chceme zůstat v extralize, musíme podávat takové výkony, že Vsetín porazíme. Podobné myšlenky se nám nesmí dostat do hlavy. Můžeme slavit do půlnoci, ale musíme udělat poslední krok. Říká se, že to je nejtěžší. Ale musíme vyhrát.

Může být čtvrtý zápas ještě těžší nebo už bude Vsetín spíše nalomený?

Každý zápas je těžký. Viděli jsme atmosféru v Brně. Ale říkali jsme si, že nedělní zápas bude důležitější. Věděli jsme, že to bude jejich první domácí, ve kterém je fanoušci poženou. Ale v pondělí bude nový den a pojedeme zase nanovo.

Co říkáte na kulisu, která v Brně byla?

Je úžasné, že se hraje před tolika lidmi. Máme výhodu, že když jsme jezdili hrát s Brnem, tak to mělo jiné barvy, ale jinak to bylo stejné, bylo také vyprodáno. Nás to nepřekvapilo. Hrálo se nám v tom dobře.

Jak vnímáte zápasy v Brně, když odsud pocházíte?

Mám tu rodinu, takže se sem rád vracím. Začínal jsem tu s hokejem. Je to pro mě speciální a zápasy tady mám rád.