Richard Jarůšek prokazuje svou formu, kterou naznačil už v přípravě (3+6), i v druhém kole extraligy. Byl to právě on, kdo otevřel skóre zápasu mezi Kladnem a Spartou, a jeho gól se ukázal jako klíčový pro vývoj utkání. Jarůšek se však ocitl i v neobvyklé a nepříjemné situaci, když byl během zápasu hned třikrát vyloučen, navíc najednou. Dva jeho tresty Kladno přestálo, jednou inkasovalo a závěr byl napínavý. Rytíři nakonec dotáhl první domácí utkání jubilejní sezony do vítězného konce. „Hráli jsme jako tým, zblokovali jsme spoustu střel, hlavně v oslabení, a to je ten základ, jak můžeme vyhrávat,“ komentoval Jarůšek obětavost týmu, která vedla k důležité výhře.

Kde se zrodil úspěch nad Spartou?

Měli jsme dobrý začátek utkání: To jsme ale měli i v Pardubicích. Tentokrát jsme v první třetině nedělali chyby a hráli zodpovědně. Dali jsme gól minutu před koncem třetiny, což byl takový základ. Pak jsme odskočili na 3:0. Sice je to nejhorší vedení, co může být, protože je zrádné, ale naštěstí jsme to dotáhli do vítězného konce.

Ten první gól, který jste dal vy, vypadal všelijak, ale ne jako promyšlená akce. Jak to bylo?

Nejdřív jsem tam chtěl střílet, ale bránící hráč do toho sáhl. Takže jsem se natáhl znovu a vystřelil na bránu, se štěstím to propadlo. Jsem za to rád.

Když jsem na zápas koukal, napadlo mě jedno slovo: obětavost.

Určitě, hráli jsme jako tým, zblokovali jsme spoustu střel, hlavně v oslabení. A to je ten základ, jak můžeme vyhrávat.

Pak přišel nešťastný okamžik na konci druhé třetiny, kdy jste v jednu chvíli vyfasoval tři dvouminutové tresty. Stalo se vám někdy něco podobného?

Nestalo, ani jsem nevěděl, že se tohle může stát. Ale i tohle se musí jednou stát poprvé, tak doufám, že se to nebude opakovat. Byly to nešťastné souboje a dostal jsem za to vyloučení, z něhož jsme pak dostali gól. To se nesmí stávat.

Co jste prožíval na trestné lavici?

Nebyl to příjemný pocit. Ještěže kluci skvěle bránili a zblokovali spoustu střel. Bohužel jsme pak při posledním z trestů dostali gól. Ale i tak klobouk dolů, hráli výborně a bránili až do poslední chvíle.

Když porovnáte loňské a letošní Kladno, loňské často takové zápasy nedotáhlo do vítězného konce. Letos to už od přípravy vypadá nadějněji. Co myslíte?

Máme nové trenéry, úplně jiný systém. Dá se říct, že víme, co kdo má hrát, a v tom nastala změna. Hráli jsme výborně jako tým, blokovali střely. I když to bylo 3:2 a čtvrtý gól padl až do prázdné brány, dotáhli jsme to do vítězného konce. Takhle musíme makat každý zápas.

Dorazilo i hodně fanoušků, kteří si zápas užili. Vnímal jste to?

Bylo to nádherné. Loni jsme si kvůli výsledkům takovou podporu nezasloužili. Letos doufám, že fanoušci budou chodit a my jim to budeme vracet výhrami.

To ani nemůžete pamatovat, ale Kladno naposledy porazilo Spartu v roce 2020. Je pro vás to vítězství o to cennější?

Určitě, je to cenné, ale i kdyby to bylo s jiným soupeřem, byli bychom rádi. Musíme vyhrávat a sbírat body. To, že to bylo zrovna se Spartou, je sladší, ale radost bychom měli i z výhry nad jiným týmem.

Sparta v prvním kole vypadala hodně silně, když porazila Třinec 3:0. Připravovali jste se na ně speciálně?

Příprava byla stejná jako vždycky, nic speciálního. Hráli jsme jako tým a obětavě, a tím jsme si došli pro vítězství.

Máte za sebou dva těžké soupeře a tři body. Jak hodnotíte vstup do nové sezony?

Věděli jsme, že start sezóny nebude pro nás lehký. V Pardubicích jsme začali dobře, měli jsme výborných prvních pět minut, ale bohužel jsme nedali gól. Pardubice nás pak přehrály. Se Spartou jsme to ale chytili za pačesy a jsem rád, že jsme vyhráli.

Jak se cítíte vy osobně?

Cítím se zatím dobře. Hraji v lajně s Radkem Smoleňákem a Tondou Melkou, jsme druhá lajna. Hrajeme dost času, dostáváme se do šancí, jsem za to rád. Když hráč hraje pravidelně, hraje se mu lépe než když vysedává, takže jsem za to rád.