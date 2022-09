Po slavnostním úvodu, v němž primátor Kladna předal Jaromíru Jágrovi klíč od opraveného stadionu, se domácím povedl dokonalý úvod. V podstatě začali tak, jak skončili minulou sezonu, Plekanec nabil Kubíkovi a ten nedal Willovi naději. Ale mnohem vytíženější byl v prvním dějství brankář Kladna Bow, odolal však všem pardubickým šancím a hostům musel pomoci i Will. Ten totiž čelil trestnému střílení Jakuba Klepiše (za faul Rákose na Procházku), ale zlaté ručičky posily Rytířů si na reprezentačního gólmana nepřišly.

Foto, video: Kladenský stadion otevřeli Jágr, Nový i Lounová

Fanoušci v prvním dějství uctili památku v létě zesnulého kamaráda a bubeníka kotle Jonáše "Johnyho" Gaila hezkým transparentem a skandovaným potleskem.

Hosté v první části šance pálili, ale jejich hvězdný soubor se dočkal hned po obrátce, když Radilovu ránu vyrazil Bow jen před Zohornu a ten vyrovnal. Pak přidal po objetí brány ještě jeden hezký gól, jenže už za 14 vteřin pustila obrana Dynama do úniku Alberta Michnáče a ten propálil Willa po ledě.

Houpačka pokračovala po přesné Beranově dorážce, kolem brankoviště je forvard Rytířů s číslem 88 vážně dobrý.

V posledním dějství oba celky špatně střídaly, ale vzápětí i špatně naložily s výhodou jednoho muže v poli. Duel zlomil po chybě hostů opět Adam Kubík, který sám před Willem zamíchal puk a zase ukázal v hledišti sedícímu kouči reprezentace Kari Jalonenovi, že by o něm mohl začít uvažovat.

Dynamo ale zápas nezabalilo. Čtyři minuty před koncem dorážkou Poulíčka zapálilo jiskru naděje a při power-play hrdina zápas Tomáš Zohorna 65 vteřin před koncem vyrovnal.

V prodloužení měly šance obě party, v poslední minutě však hosté zastavili výpad Michnáče a z brejku dokonal jejich velký obrat jejich loni nejlepší kanonýr Robert Říčka.

"Nechtěl bych říct, že bychom před zápasem brali bod. Jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát," řekl po utkání jeden z nejlepších hráčů Rytířů Albert Michnáč a litoval zbytečné ztráty. "Vedení 4:2 před koncem musíme dotáhnout do vítězného konce. Musíme si to kolem gólmana lépe pohlídat," měl jasno.Komentoval i momenty, kdy mohl navýšit náskok 4:2 a pak rozhodnout v prodloužení. "Měl jsem to proměnit, ale musím se ještě podívat na video. V prodloužení jsem navíc měl pocit, že jsem faulovaný. Ale i to si musím ještě prohlídnout," dodal Albert Michnáč.

Trenér Pardubic Radim Rulík mínil, že se hrál bojovný zápas z obou stran. „Pro nás to vypadalo špatně, vypadalo to, že už si to Kladno uhraje, ale povedlo se nám dát gól z dorážky a to bylo asi klíčové. Power play jsme sehráli slušně a díky tomu jsme dorovnali špatný výsledek. Díky pěkné akci v prodloužení si vezeme dva body, za které jsme šťastní, ale kromě první třetiny, kdy jsme nedávali šance, to nebylo ono.“

Domácí Otakar Vejvoda souhlasil. „V první třetině nás podržel gólman, Pardubice vůbec nehrály špatně. Pro nás bylo psychologicky důležité, že jsme hned jak nám skóre otočili, dali jsme gól na 2:2. V tom závěru si myslím, že jsme to docela kontrolovali, drželi je na vnější straně. Pak ale přišla prohraná buly, dorážka a to jim dalo energii,“ hodnotil nový kladenský trenér.

Rytíři Kladno – Dynamo Pardubice 4:5 PP (1:0, 2:2, 1:2 – 0:1). Branky a nahrávky: 2. Kubík (Plekanec, Slováček), 27. Michnáč (Procházka, Babka), 31. Beran (Babka), 46. Kubík – 21. Zohorna (Radil, Hyka), 27. Zohorna (Radil, T. Dvořák), 57. Poulíček (Koffer, D. Musil), 65. Říčka (Hyka, Košťálek). Rozhodčí: Pražák, Micka – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. Diváků: 5200 (vyprodáno).

Kladno: Bow – Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis, Kehar – Filip, Plekanec , Kubík – Michnáč, Klepiš, Procházka – Brodecki, Zikmund, Beran – Melka, Indrák, Bláha.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, T. Zohorna, Hyka – Říčka, A. Musil, Rohlík – Paulovič, Poulíček, Matýs – Koffer, Rákos, Urban.