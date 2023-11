Kladenský útočník Denis Kusý zažívá zvláštní hokejové dny. V pátek otevřel proti Spartě skóre už po půlminutě hry, v neděli proti Liberci byl ještě hladovější a gólmana Krále pokořil po deseti vteřinách! Jenže co platné, stejně jako v pátek platilo rychlé vyhrání - z kapsy vyhání. Rytíři dobře rozehraný duel ve třetí třetině ztratili, popáté v sezoně zmuchlali a zahodili dvougólové vedení a Bílí tygři vezou pod Ještěd výhru 6:3.

Hokejová extraliga: Kladno (v modrém) hostilo Liberec. Vlevo Jaromír Pytlík. | Foto: Foto: Roman Mareš

Byla to pro domácí fanoušky krutá podívaná v poslední třetině, kdy Bílí tygři čtyřmi góly překlopili zápas na svou stranu. Přitom dlouho to vypadalo, že domácí makají a budou odměněni.

Na stadion dorazila po čase zámořská gruppa fanoušků Jaromíra Jágra Travelling Jagrs, ale než se usadili, už se měnilo skóre. Dokonalá akce po po mantinelu se povedla kladenské první formaci a Kusý zblízka využil Klepišovu přihrávku zpoza brány. "Tušili jsme, že domácí budou velice aktivní a budou bruslit. To se potvrdilo do puntíku. Z rychlého a agresivního forčeku jsme hned obdrželi první branku a přesně to jsme nechtěli, remíza po první třetina pro nás byla výborná," říkal asistent kouče Liberce Jiří Kudrna.

Kladenští ale následně doplatili na tři vyloučení po sobě, z toho dvě za vyhození puku přes mantinel (později za stejný prohřešek pykali ještě jednou!). Ač má Liberec nejhorší přesilovky v extralize, Filippi jednu využil, i když jeho střela z úhlu jde na vrub brankáře Brízgaly.

Ten ale vše týmu bohatě vrátil zejména při likvidaci tutovek Bulíře. A protože i na druhé straně se děly věci, musela první část fanoušky bavit. "I když jsme byli aktivní a rychlí v útočné třetině a měli jsme tam dobré věci, tak jsme soupeři dali dvakrát samostatný nájezd a jednou dva na jednoho. Byly tam ztráty puků, kdy jsme to nahrávali někomu, kdo tam mohl být, ale nebyl," nelíbilo se domácímu trenérovi Otakaru Vejvodovi.

Jestli diváky bavila první část, tak druhá ještě víc, už však spíš jen ty domácí. Kladnu jezdily brusle, tvořilo šanci na šancí a Jakub Strnad krásnou střelou do vinglu skóroval dokonce v oslabení! Pytlík pak trefil ze stejného místa tyčku, ale Klepiš v přesilovce byl už chirurgicky přesný. Rytíři zase jednou vedli 3:1, ale fanoušci vzpomínali, že tenhle náskok už několikrát v sezoně jejich tým ztratil.

Výjimkou nebyl ani nedělní duel, Liberec totiž vrátil do hry po buly Rychlovský a pak mu stačila tříminutovka v úvodu posledního dějství, aby třemi trefami zápas totálně otočil a rozhodl.

Zlomová byla trefa na 3:3, kdy po ráně Klímy vadil Brízgalovi v brankovišti Vlach, ale rozhodčí branku přes trenérskou výzvu trenérů Kladna uznali. "Podle nás hráč soupeře bránil našemu brankáři se přemístit," vysvětlil Vejvoda.

"Umrtvené" domácí pak ztrestal Jakub Rychlovský. Nejdřív nádherně nabil na gól Bulířovi a pak ujel v oslabení a přes atak Dotchina zvýšil na 3:5.

Pět minut před koncem zápasu ztuhla všem na stadionu v žilách krev. Bulíř nesmyslně narazil rozjetého Slováčka hlavou na mantinel, domácí obránce ale naštěstí hrozivý střet přežil bez větší úhony.

Jeho tým pak zkusil v přesilovce risk bez brankáře, ale Rychlovský korunoval svůj výborný výkon brankou do prázdné.

"Po dobré druhé třetině by byl výsledek asi jiný, kdybychom nevystřelili třikrát puk sami ven. Liberec se z toho dostával do zápasu. Zápas jsme prohráli třemi střelami ve třetí třetině ze tří kontrů," hlesl Ota Vejvoda.

Jiří Kudrna přiznal, že Liberci hodně pomohl snižující gól na 3:2 a o poslední pauze si jeho borci řekli, že nemají co ztratit. "Zjednodušili jsme hru, rychle dávali kotouče z obranného pásma a udělali si dobré vstupy do pásma k soupeři. To se nám podařilo, vstřelili jsme rychlé branky a dostali se na koně, Jsme šťastní a klukům patří velká pochvala, pro Kladno je asi výsledek krutý, protože dvě třetiny hrálo skvěle," dodal.

Rytíři Kladno – Bílí tygři Liberec 3:6 (1:1, 2:1, 0:4). Branky a nahrávky: 1. Kusý (Klepiš, Tralmaks), 23. Strnad (Hejda), 34. Klepiš (Dotchin, Kusý) – 5. Filippi (Vlach), 35. Rychlovský (Filippi), 42. Vlach (Kelly Klíma), 44. Bulíř (Rychlovský, Knot), 45. Rychlovský (Vlach), 58. Rychlovský (Filippi, Knot). Rozhodčí: Hribik, Kika – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 9:5 + Bulíř (L) na 5 minut. Využití: 1:1. Oslabení: 1:2. Diváků: 2739.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček – Kusý, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Frolík – Strnad, Babka, Jarůšek – Smoleňák, Melka, M. Procházka.

Liberec: D. Král - McCoshen, Knot, Budík, Melancon, Ivan, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Birner, A. Najman, Bulíř – Pérez, Vlach, Klíma – Pekař, Šír, Dlouhý.