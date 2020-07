Mladší generaci připomíná jméno Jiří Kuchler poslední roky hokejového Kladna v nejvyšší soutěži, kde odehrál spousty zápasů. Jenže zásadní postavou hokeje ve městě je nesmazatelně i jeho táta, rovněž Jiří. Mládežnický trenér, jehož rukama prošly stovky a možná i tisíce mladých hráčů, trénoval děti šestatřicet let a nyní ho čeká slavné životní jubileum – ve čtvrtek 23. července slaví sedmdesátiny.

Jiří Kuchler starší slaví sedmdesátku. | Foto: archiv

Vůbec nebyl špatný jako hráč. Platil za výborného střelce, do vojny dokonce držel místo v prvním týmu SONP Kladno. Jenže po návratu už na něj při tehdejší obrovské konkurenci zbylo jen nově založené béčko Kladna v Lovosicích. Poté přešel do Chomutova, kde prožil hlavní část kariéry, šest sezon. „Byl jsem tam do třiceti a měl to tam rád. Ale komu jsem fandil loni v baráži, o tom se nemusíme bavit, jsem Kladeňák,“ usměje se Kuchler, který pak ještě hrál dvě sezoně v Neratovicích, ale to už se pomalu přesouval na trenérskou lavičku.