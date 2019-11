Kladno nastoupilo i s Jaromírem Jágrem, který se v pátek proti Zlínu v závěru zranil, ale v Olomouci obětavě nastoupil, i když bylo na jeho pohybu vidět, že v pořádku není. Vyprodal už pátou arénu v řadě, však také olomoucká „plechárna“ byla posledním ligovým zimákem, kde ještě nikdy soutěžní zápas nehrál (jen za Jágr team v roce 1994). Možná si ale vzpomněl právě na rok 1994, kdy při stávce v NHL hrál proti Olomouci doma své první utkání, v němž skóroval a další tři góly proti tehdejšímu mistrovi, který vyřadil Kladno v jarním semifinále play off, připravil.

Tehdy to skončilo 5:5 a oba kluby se pak fatálně střetly ještě v roce 2014, kdy Hanáci vyšoupli Kladno v baráži z extraligy. Tehdy doma otočili i manko 0:3, ale v neděli se jim nic takového nepovedlo.

Rytíři se venku stále častěji mohou spolehnout na Jakuba Strnada. Brejky skvělému bruslaři vyhovují a venku dal všechny své čtyři góly. V Olomouci využil už ve 3. minutě rozevřené obrany, a byť mu najížděl Zelingr, vzal to kapitán na sebe a poprvé překonal Konráda. Ve 13. minutě bylo pro Kladeňáky ještě veseleji, když Austin zachytil špatnou rozehrávku a bombou ukázal, proč je nejproduktivnějším bekem extraligy a nejlepším kladenským nákupem (už 6+10).

Když se v úvodu druhé části trochu lacino prosadil ve třetím zápase řadě Ladislav Zikmund, přenechal Konrád místo v bráně kolegovi Lukášovi, který hájil barvy Kladna v sezoně 2014-15. Ten vychytal sólový únik Jágra a už v zápase neinkasoval, ale duel měl jinou brankářskou hvězdu. Denis Godla sice nakonec v závěru inkasoval v oslabení po ráně veterána Irgla, ale s jedinou puštěnou brankou za oba víkendové zápasy je hlavním strůjcem větší kladenské pohody do dalších duelů.

Zajímavostí zápasu bylo nasazení rozhodčích. Jedním z hlavních byl Chorvat Piragič, na čáře byl Slovinec Ždonc. A pískali velmi dobře.

Hlasy trenérů:



Jan Tomajko (Olomouc): Začali jsme hrozně vlažně. První třetina od nás nebyla vůbec dobrá, prohrávali jsme skoro každý souboj. Kladno bylo lepší a zaslouženě vedlo 2:0. Potom jsme se do toho těžko dostávali. Snaha byla, ale bylo to trošku v křeči kvůli první třetině, kdy jsme z toho úplně vypadli a to se nám nemůže stávat. My jsme mužstvo, v němž musí hrát opravdu všech dvacet hráčů a dneska jsme takoví nebyli, proto nás Kladno potrestalo. Do dalších zápasů musíme úplně změnit přístup.

David Čermák (Kladno): Hodně nám pomohlo, že jsme v první třetině šli do vedení 2:0. Pak jsme se soustředili na defenzivu a na naše poměry jsme dnes hráli velmi solidně dozadu. Samozřejmě Olomouc se dostala do několika šancí, kdy nás podržel brankář a i kluci v oslabení hráli dobře. Naštěstí Olomouc snížila až před koncem.

HC Olomouc – Rytíři Kladno 1:3 (0:2, 0:1, 1:0). Branky a nahrávky: 56. Irgl (Škůrek) – 3. J. Strnad (Machač, Redlich), 13. Austin, 26. Zikmund (Kehar). Rozhodčí: Mrkva, Piragic – Tošenovjan, Zgonc. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváků: 5500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád (26. Lukáš) – Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Valenta – Burian, Strapáč, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, Kolouch, Skladaný – Hecl, J. Knotek, V. Tomeček.

Kladno: Godla – Austin, Nash, Kehar, Romančík, Zelingr, Barinka – Zikmund, Melka, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad – Réway, Stach, Bílek – Hajný, T. Kaut, O'Donnell.