O moc lépe si Kladno dlouho nevedlo ani v bránění početních výhod soupeřů. Tam Rytířům patří v procentuální úspěšnosti jedenácté místo z patnácti týmů. I tady však bylo patrné zlepšení po novém roce a hned markantní. Do té chvíle byli Rytíři v oslabení druzí nejhorší, pak ale začali stoupat. Mnohem lépe kryli prostor před brankou a silným faktorem byl zase Plekanec. Zejména on v každém oslabení hrozil a trestal jakoukoliv chybičku útočícího týmu. Ty pak hrály přesilovky opatrněji a méně účinně.

Nepovedená prodloužení, nájezdy vycházely lépe

Zajímavostí je, že hned jednadvacetkrát dali první gól utkání Kladeňáci. Dobře se borcům s rytířem na prsou dařilo i v posledních minutách. Hned šestkrát se trefili ve chvíli, kdy hráli s odkrytou brankou. Jistě se bude dlouho vzpomínat na říjnový zápas v O2 areně, kdy právě ve hře bez brankáře Kladno vyrovnalo dvoubrankový deficit a po nájezdech bralo dva body. Šest gólů Kladno zaznamenalo také do soupeřovy odkryté klece. Rovnou polovinu z nich měl na svědomí Nicolas Hlava. Mimochodem klub, kterému v extralize dosud nikdo nedal pořádnou šanci, ale Rytíři ano a už druhou sezonu jim odehrál úspěšně v první formaci.

Hokejový smutek: zemřel legendární trenér PZ Vladimír Svoboda

Když ale došlo na prodloužení, Kladnu se tolik nedařilo. Z jedenácti zápasů, které rozhodl nastavený čas, Kladenští získali jen čtyři bonusové body. Rovnou polovinu, tedy dvě výhry, zařídil nezvykle obránce – Kyle Wood. To se žádnému jinému bekovi napříč extraligou v letošní sezoně nepodařilo. Menší náplastí za nevydařená prodloužení mohou být samostatné nájezdy. Na ty v základní části došlo sice jen třikrát, dvakrát ale byli úspěšnější kladenští střelci. Výborně umí nájezdy Matyáš Filip, také Adam Kubík a šly také Danny Kristovi, přestože herně nevynikl.

Bez kladenského zimáku pomohla vládní opatření

Porovnat také můžeme kladenské domácí a venkovní zápasy. Na hřištích soupeřů Rytíři vybojovali 21 bodů, v azylu v Chomutově to bylo slušných 41 bodů. Právě v tabulce “domácích” utkání za sebou Kladno nechalo kromě Zlína také Litvínov. Což je ve vyhnanství svým způsobem unikát. Nutno dodat, že Rytířům trochu pomohla hygienická opatření vlády ČR. Diváci nesměli do hal a podmínky se tak srovnaly, třeba Zlín by s plným stadionem L. Čajky určitě nahrál bodů víc.

Chomutovskému bodovému úspěchu pomohli i kladenští fanoušci, kteří na sever Čech za svým týmem pravidelně jezdili. V průměru jich do haly přišlo 2008. A pozor, ještě nižší domácí průměr měli v Karlových Varech, Litvínově a Mladé Boleslavi. Nutno dodat, že za takto příznivou návštěvu může hlavně poslední zápas, který v rámci pomoci ukrajinským matkám odehrálo Kladno v O2 areně. Tam si našlo cestu 14 512 diváků a charitativní zápas tak zaznamenal divácký rekord základní části hokejové extraligy. Právě tehdy se vybralo na pomoc přes 3,5 milionu korun, další pomoc znamenala také dražba dresů, prodej virtuálních vstupenek či dar zámořské NHL.

A jak se dařilo jednotlivcům?

Samostatnou kapitolou individuálních statistik je maskovaný fantom Landon Bow. Vysoký kanadský brankář stanovil rekordy v počtu odchytaných zápasů, minut i zákroků. Zvláště první dva rekordy budou v historických tabulkách svítit dlouho, jelikož od příští sezony se nejvyšší hokejová soutěž opět zúží na 14 týmů a každému klubu tak odpadnou čtyři zápasy. Blízko měl Bow také nejvíce zákrokům v jednom zápase. V Hradci proti němu šlo 68 střel, 65 zneškodnil právě Bow a tři body Kladna patřily hlavně jemu. K vyrovnání rekordu Jána Lašáka tehdy Bowovi chyběla jediná chycená střela.

Za připomenutí stojí také čtyři čistá konta, kdy Bow vychytal Olomouc, Karlovy Vary a dvakrát Mladou Boleslav. Lepší v tomto ohledu byli pouze třinecký Mazanec a Novotný, který svou sezonu rozdělil mezi Karlovy Vary a Hradec Králové. Za skvělé výkony si Bow hned třináctkrát vysloužil ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Víc trofejí zaznamenal pouze olomoucký Krejčí. Se dvěma asistencemi se Bow s další čtyřkou brankářů také dělí o post nejproduktivnějšího brankáře.

PODÍVEJTE SE: Rekonstrukce zimního stadionu v Kladně hodně pokročila

Naopak v útoku se Kladno mohlo opírat o už zmíněné produktivní duo Plekanec – Kubík. První jmenovaný až do posledního zápasu bojoval o post nejlepšího nahrávače se sparťanem Chlapíkem, Kubík naopak chladnokrevně zakončoval. Zvláště v přesilovkách byla Kubíkova střela velice efektivní. Z 22 přesných zásahů se mladý střelec trefil v přesilovce hned dvanáctkrát. V tomto ohledu byl v lize lepší pouze Martin Růžička z Třince. Za zmínku stojí Kubíkova úspěšnost střelby. Přesně každá pátá střela totiž skončila za zády brankáře!

Vraťme se ale k hlavnímu tvůrci kladenské hry, tedy ke kapitánu Tomáši Plekancovi. Tomu sice unikl primát nejlepšího asistenta, jeho obrovský přínos je vidět mimo jiné také na takzvaných primárních bodech. Tím se rozumí branky a první asistence. Těchto bodů získal Plekanec 27 (z celkových 53) a z tohoto pohledu je nejproduktivnějším hráčem ligy. Připomeňme si také Plekancův hattrick, jediný kladenský hattrick v extraligové sezoně 2021/22. Tím zařídil výhru 5:3 nad Českými Budějovicemi.

Nejde zanedbat ani Plekancův přínos na buly. Těch totiž vyhlášený centr vyhrál hned 949, nejvíce v celé lize. Průměrně také odehrál 23 minut a 48 vteřin. Patří tak mezi nejvytěžovanější hráče, mezi útočníky nenašel konkurenci vůbec. Více než o minutu méně na zápas odehrál druhý z útočníků brněnský Mueller. Kdyby zbytečně nevybuchl v závěru duelu ve Zlíně, byl by nutně Panem Dokonalým. To není nikdo, ovšem odborníci i fanoušci se shodují, že bez něj by se Kladno zachránilo jen sotva.

Při pohledu na jednotlivé statistiky najdeme ještě jednoho zástupce Kladna na samotném čele. Jake Dotchin by ale svůj primát jistě oželel. V základní části byl totiž s 98 trestnými minutami největším raubířem celé ligy. Na obranu nejproduktivnějšího obránce Rytířů dodejme, že 40 minut nasbíral v osobních trestech a najdeme pětici hráči, kteří inkasovali více dvouminutových trestů.

Rytíři a Sparta dál pomáhají. Dres Jágra stál přes osmdesát tisíc

Poměrně velké překvapení najdeme v čele statistiky plus minus. Kladenským statistikám totiž vévodí devatenáctiletý zadák Jiří Ticháček s +7. Na absolutní špičku, Filipa Chlapíka, mu sice chybí 21 kladných bodů, ale je nutné si připomenout, že Ticháček sezonu začínal jen v prvoligových Litoměřicích. Pak ale chytil svou šanci pevně za pačesy a Rytířům se postavou malý, ale jinak velký talent velmi vyplácel.

Na opačném pólu najdeme veterána Jakuba Suchánka. Ten svých -15 ale vyvažuje svou obětavostí. V lednu se svým stylem hry slavil úspěch v Radegast indexu, který kromě statistiky plus minus zohledňuje také hity a zablokované střely. Segge, jak se Suchánkovi přezdívá, se stal prvním hráčem Kladna, který vyhrál měsíční hodnocení Radegast indexu. Fanoušci pak mohli Suchánka sledovat s charakteristickou zelenou helmou, kterou mohl celý měsíc nosit.

Uspěly zámořské posily? Napůl…

Jaromír Jágr vsadil před sezonou na zámořské posily a ty mu tentokrát vyšly jen z lepší poloviny. Bow byl jasnou posilou, Wood také a Dotchin, přes mnoho trestů, je rovněž v kolonce povedených příchodů. Horší to bylo u zbylé dvojky Kristo - Ciampini. První bojoval, ovšem je viditelně za zenitem své výkonnosti. Druhý nepřijel zdravotně v pořádku a roli kanonýra absolutně nenaplnil. Doplňme Hakona Nilsena, jenž hrál jen pár zápasů, ale extraligovou výkonnost neměl.

A ještě povedené výměny

Během sezony Kladenští měnili hráče a na tomhle poli byli docela úspěšní. Nejprve přišli Jakub Strnad s Davidem Dvořáčkem. Vůbec nezklamali, hru oživili pohybem a chyběla jim jen lepší produktivita. Strnada by si Rytíři rádi nechali, ale víc stáli o Ladislava Zikmunda. A to byla trefa! Tým znal, nešel do neznáma a rychle se zařadil mezi hlavní tahouny. Pod kůži se soupeřům dostával před bránou i 14 brankami. Také tohle byl hodně důležitý krok k záchraně. Vyšel i handl se Vsetínem. Tomáš Pitule zářívá v Chance lize, méně v extralize. To se potvrzovalo a tak přišel výměnou jiný ex-plzeňák Miroslav Indrák. Začal sice nešťastným vyloučením v Plzni, jenže oklepal se a Rytířům hodně pomohl. Pořád v něm dřímá velký talent, jen to chce proměňovat více šancí.

Kladno měnilo rovněž z Prostějovem. Tam jsou spokojeni, že se jim vrátil Marek Račuk, u Rytířů ale měl svoje problémy v kolektivu, došlo i na ostré výměny názorů se spoluhráči a výměna byla nevyhnutelná. Náhrada Jakub Babka se vzhledem ke špatné vyjednávací pozici Kladna povedla velmi slušně, Babka pomohl v obraně i útoku. Pro úplnost dodejme, že týmu pomohl také bojovník a výtečný šlejfíř Jaromír Pytlík a kluci z Litoměřic, kteří přijeli pomoci ve chvílích, kdy bylo týmu po lednové prohře se Zlínem nejhůř. Kadlecovi či bráchům Procházkům se sluší poděkovat.

Jan ŠEJHL, Rudolf MUZIKA