Měli jste nakročeno k výhře, nakonec berete jediný bod. Jak moc to bolí?

Je to velké zklamání. Ještě deset minut před koncem jsme vedli 5:3 a padl nám tam smolný gól po buly. Pak jsme udělali ještě jednu chybu a bylo to 5:5. Mělo to být naše vítězství, měli jsme brát všechny tři body. Vedení 5:3 nesmíme prostě pustit. Je to naše blbost. Musíme se z toho poučit, aby se to nestávalo a abychom dobře rozehrané zápasy dotáhli do vítězného konce.

V první třetině padlo po třech brankách na každé straně. Čím to mohlo být, že to byla taková divočina?

Nedělali jsme to, co jsme chtěli. Hráli jsme zbytečně nahoru dolů. Dali jsme gól a nechali jsme Kometu lacino vyrovnat. Třeba jsme jim pomohli faulem a oni to umí trestat. Musíme se vyvarovat zbytečných chyb.

Sám jste se prosadil. Jak byste trefu okomentoval?

Z toho místa to trénuju. Snažím se to střílet na pravou stranu. Pleky mě skvěle našel a díky bohu, že to padlo. Snad budeme dávat gólů z přesilovek víc. Měli jsme i další šance, které jsme mohli proměnit.

Zápas se lámal v 51. minutě, kdy Kometa dala dvě rychlé branky. Co tam bylo špatně?

Byla buly v obranném pásmu, která vůbec neměla být. Udělali jsme chybu, že jsme nedostali puk z našeho pásma. Měli jsme hrát u nich. Smolný gól, kdy gólman asi neviděl. Ale mohli jsme jet dál. Dostali jsme ale pro nás blbý gól na 5:5.

Jak moc jste trpěl na trestné poté, co jste v závěru dostal čtyři trestné minuty?

Hodně. Děkuju klukům, že to ubránili. To pravidlo vysoké hole je zvláštní. Od nich hráč vystřelil, Ticháček dostal vysokou hůl, tekla krev a nebyly to ani dvě minuty. Já si nahodím puk, nevědomky trefím soupeře do pusy a dostanu čtyři minuty. Když teče krev, mělo by se to pískat buď tak nebo tak. Ale to už je na rozhodčích.

Měl jste z ubránění velkou radost?

Samozřejmě. Víc jsem byl nervózní před koncem. Ale když už z toho byl alespoň bod, oddychl jsem si. Ale samozřejmě jsme chtěli tři body. Kluci to skvěle ubránili, jen škoda, že pak padl gól.

Nemohl hrát roli třeba i strach o vítězství?

Nemyslím si. Šli jsme střídání od střídání. Udělali jsme malé chyby, které nás stály celý zápas. To se nesmí stávat.

Proti Plzni a Mladé Boleslavi jste dali v součtu jediný gól, Brnu hned pět. V čem byl rozdíl?

Kometa nám dovolila víc. K tomu jsme měli lepší pohyb, osobně jsem se také cítil lépe. Díky tomu jsme soupeře dostávali pod tlak.

Jak je těžké na psychiku, že sbíráte hlavně porážky?

Určitě by se nám lépe dýchalo, kdybychom vyhrávali. To ale nepřichází. Musíme sklopit hlavy a zápas od zápasu makat. Chceme ty body začít sbírat. Máme dobře nakročeno, takže bych flintu do žita neházel. Budeme bojovat každý zápas.

Je třeba útěchou, že je pod vámi ještě Zlín?

Nesmíme se dívat kolem sebe. Musíme se soustředit jen na sebe a na vše ostatní se vykašlat. Chtělo by to konečně vyhrát za tři body, abychom se mohli od něčeho odpíchnout.

Jan Šejhl