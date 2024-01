Nečekaný obrat z 0:2 na 3:2 se povedl hokejistům Kladna v domácím duelu s mistrovským Třincem. Favorit ale v poslední třetině zabral naplno a třemi brankami strhl výhru na svou stranu. Dvakrát skóroval Richard Pánik, tomu se v téhle sezoně proti Rytířům ohromně daří a dal jim ve dvou duelech už čtyři branky. A to mu ještě rozhodčí jednu neuznali.

V hokejové extralize hostili předposlední Rytíři Kladno mistra - Oceláře Třinec. | Foto: Foto: Roman Mareš

Kotel kladenských fanoušků byl tentokrát prořídlý tak, jakoby Rytíři nakonec přece jen podepsali brankáře Hudáčka. A brzy byl i pěkně zticha, protože mistr i když herně nijak nedominoval, bleskově vedl o dvě branky. Nejdřív se trefil kladenský kat Pánik, jenž dal Středočechům gól už před patnácti lety před odchodem do NHL, tak i v duelu, který se hrál na podzim v Třinci. Po něm nenápadnou ranou zvýšil Kundrátek, ale jakoby obrovskému favoritovi snadné vedení vzalo energii.

"Ani jsme se nestačili nadechnout, a už jsme prohrábali po jednoduchých střelách 0:2," kroutil hlavou kladenský asistent kouče Pavel Skrbek.

Motory Rytířů nastartoval bleskově využitou přesilovkou Klepiš, jenž překvapil Kacetla ranou od modré.

Kladenským pomohla druhá část. Třinec sice po polovině hracího času ostře přidal na tempu, ale domácí obrana s pomocí tyček odolala, a když přece jen Pánik opět Bowa překonal, rozhodčí viděli jeho vysokou hůl a ani video je nepřesvědčilo o opaku.

A přišly velké kladenské okamžiky. Po buly Kacetl vyrazil puk jen k Melkovi, jenž ho nádherně posunul na Procházku a ten do prázdné vyrovnal. Za pouhých 19 vteřin předvedl nevídanou minelu obránce Jeřábek a Jarůšek pod padajícím Kacetlem otočil stav na 3:2. "Bohužel chvíli před přestávkou, když jedeme dva na jednoho a můžeme přidat čtvrtý gól, uděláme nesmyslný a hloupý faul (Martenet). To podle mne hodně napovědělo," kroutil naštvaně hlavou Pavel Skrbek.

Jeho tým totiž už patnáct vteřin po změně stran chyboval a v olabení inkasoval. To Jeřábek napravil svou chybu a šikovně využil přesilovku. „Domácím jsme tam dostali pod kůži a strašně si tím pomohli,“ ulevil si trenér Třince Zdeněk Moták.

Když poté Kusý odehrál puk jen na hosty a Kurovský dorážkou nedal Bowovi šanci, a pak se Pánik prohnal kolem Ticháčka a dal na 3:5, bylo rozhodnuto.

Při dlouhé power-play Kladna zaujal pák Kusého na lavičku Třince pěkně na zadek. Podobně v neděli skončil celý domácí tým…

Zdeněk Moták měl smíšené pocity. Nelíbilo se mu, že po slušné první třetině, kdy jeho tým dal dva jednoduché góly, se druhá čáést Ocelářům nepovedla. „Byla hodně, hodně mizerná. Domácí sice pracovali, ale my si ve druhé přestávce museli něco říci a dobré bylo, že jsme hned vsítili gól na 3:3 a to bylo osvěžení. Potom jsme přidali ještě dva góly a to rozhodlo,“ říkal kouč Třince.

Pavel Skrbek byl tradičně smutný. Kromě gólu na 3:3 ho zlobila i čtvrtá trefa Kurovského, kdy domácí nechali hosty v pohodě vypálit od modré. "Třinec byl v tomhle mnohem lepší, jeho hráči tam lehají, zatímco my jedeme někam do Slaného. Chybí nám při blokování víc obětavovasti a při zakončení víc umu," dodal hořce.

Rytíři Kladno – Ocelář Třinec 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 12. Klepiš (Ticháček, Pytlík), 35. M. Procházka (Melka), 35. Jarůšek – 6. Pánik (Sikora, Kurovský), 8. Kundrátek (Voženílek), 41. J. Jeřábek (M. Růžička), 48. Kurovský (Adámek, Vrána), 50. Pánik. Rozhodčí: Cabák, Šindel – Svoboda, Klouček. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:1. Diváků: 2232.

Kladno: Bow – Hejda, Ticháček, Slováček, Veber, Martenet, Voráček – Tralmaks, Klepiš, Jágr – Kusý, Pytlík, Sideroff – Smoleňák, Melka, M. Procházka – Jarůšek, Babka, Bláha.

Třinec: Kacetl – Smith, Polášek, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička – Pánik, Vrána, Kurovský – M. Roman, Sikora, Hrehorčák – Dravecký, Čacho, Walega.