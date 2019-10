Zápasy fotbalistů Velvar se ve FORTUNA:ČFL hodně podobají. Mají hodně šancí a jediný, zásadní rozdíl je v tom, že doma vyhrávají a venku prohrávají. V Hradci Králové proti béčku druholigového týmu doplatili na špatný vstup do utkání a padli 0:1.

V čase 1:22 přihrával Vopat Tenklovi, ten uklouzl a domácí snadno šli do vedení zásluhou Šípka. Nakonec to byla branka vítězná, protože od té chvíle ne že by nebyly k vidění šance, ale brankáři čapali skvěle. V první půli hlavně hostující Měsíček, který dvě další tutovky dobře hrající rezervy Votroků, ve druhé zase zářil domácí Brát. Čapl hlavičku Ippolita zblízka, vychytal i samostatný únik Vopata. Na krásnou ránu Valenty sice nedosáhl, ale bouchla jen do břevna.