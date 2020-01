S Litvínovem to byla přetahovaná. Nerozhodly tedy dva góly inkasované během jedné přesilovky?

Těžko říct. Pak byl zápas ještě dlouhý. Mohli jsme s tím něco udělat. Nechci tedy říct, že by tyhle góly rozhodly.

Vypadalo to, že vás zvlášť v první třetině soupeř i přebrusloval. Co vám v ní tedy nevyšlo, že byl Litvínov lepší?

Co nevyšlo? Prostě jsme dostali dva góly. Ale řekli jsme si, že to nezabalíme a otočíme ještě zápas. Ale to chce každý. Bohužel to nevyšlo.

Když se vám povedlo snížit na dostřel jediné branky, soupeř zase odskočil na dvoubrankový rozdíl. Mohlo to být špatnou koncentrací?

To bych neřekl. Prostě nevím. Místo toho, abych hráli v klidu, tak jsme zase inkasovali. A s dvoubrankovým vedením se hraje lehčeji. Nedostali jsme je pod pořádný tlak.

Přitom byly i šance na vyrovnání…

Šance byly, ale gól jsme bohužel nedali. Dali oni a vyhráli.

Posledních osm vzájemných zápasů ovládl Litvínov. Nesedí Kladnu tento soupeř?

Nevím, osobně to takhle neberu. Byl to obyčejný zápas, hrálo se s Litvínovem a prostě jsme prohráli. Musíme se na to podívat na videu, poučit se.

Daří se vám bodovat proti elitním týmům, ale pak se trápíte s týmy z opačné strany tabulky. Čím to může být?

To je jednoduché. Každý, kdo to hrál, tak to chápe. Vždycky se hraje lépe proti týmu, který útočí a chce dát góly. Jsou tam víc díry, hraje se na brejky. Když na to čekáte, tak se tam chyby udělají. Naopak se hůř hraje, když soupeř betonuje, než obráceně.

Blíží se konec ledna, kdy se máte vrátit do Liberce. Myslíte už na návrat?

Nemyslím. Jsem pořád tady, řeším další zápas v neděli. Na něj se teď musím připravit a co bude na konci ledna, to zatím neřeším. Jak to bude, tak to vezmu. Uvidíme, co bude.

Příští vás čeká zápas s legendou na dresu. Těšíte se na to?

Teď skončil zápas, takže to vůbec neřešíme, na to přijde čas až v neděli.

Co se vám vybaví, když se řekne jméno Eduard Novák?

Je to persona, kladenská legenda. Dal spoustu gólů. Asi to bude oslava pro něj, za to vše, co odvedl pro Kladno a vůbec český hokej.

Jan Šejhl