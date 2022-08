Hosté postrádali největší hvězdy. Jihočeši se tak museli obejít bez Milana Gulaše, Lukáše Pecha či brankáře Dominika Hrachoviny. Kladenským zase chyběli kanadský brankář Landon Bow, Lotyš Oskars Cibulskis, na MS do 20 let reprezentující Jiří Ticháček, útočníci Adam Kubík s Antonínem Melkou či největší hvězda Jaromír Jágr.

I bez nich ale byli Rytíři živějším týmem na hřišti a hráči Motoru měli co dělat, aby je stíhali. Kladenští na ledě dominovali a už v první třetině si vytvořili třígólový náskok. V dobrém světle se předvedly i posily. Obránce Kristaps Sotnieks se dostal hned i do přesilovky a rozdával novým spoluhráčům přesné přihrávky. Ve třetí třetině si připsal i asistenci u gólu Matěje Berana v početní výhodě na 6:2, který definitivně zlomil odpor Jihočechů.

Michnáč cítil energii, věří, že se ukázal v dobrém světle

České Budějovice se sice v prostřední části dvakrát nadechly ke zdramatizování skóre, ovšem Rytíři dokázali v obou případech dvakrát zareagovat a vzít si náskok zpět. Asistent trenéra hostů, David Čermák, si tak při prvním střetnutí se svým bývalým klubem odnesl vysokou porážku. Kladno zvítězilo 7:2.

„Byl to náš první zápas. Po dvou týdnech na ledě to není ideální. Člověk je rád, že vypadne z tréninkového procesu a zahrál si normální utkání. My jsme ho zvládli dobře, i když Budějovice přijeli s mladší sestavou, tak jsme ho odehráli víceméně slušně,“ pochvaloval si obránce Ondřej Slováček, který v extralize oblékal naposledy právě dres Motoru a na ledě tak potkal řadu bývalých spoluhráčů.

Příbramský stadion přivítá extraligisty z Kladna s Budějovicemi

„Je to pěkné. Potkal jsem se s kluky, spoustou hráčů, které jsem znal. S Budějovicemi navíc přijeli někteří fanoušci, takže super. Je to hezké, ale pořád se jedná o přátelské utkání,“ řekl 27letý bek, který se postavil hned do první obranné dvojice vedle Kanaďana Jakea Dotchina. V elitní formaci se předvedl i o místo bojující Albert Michnáč, jenž si zahrál po boku Tomáše Plekance. „Poslouchám, co to jde, abych se co nejvíce naučil a hraje se s ním super,“ okomentoval spolupráci s kapitánem Kladna 23letý útočník. Odchovanec Sparty rovněž předvedl solidní výkon. Jenom někdy místo individuální akce mohl volit přihrávku.

Do Příbrami si nakonec našla cestu 1121 diváků, což bylo o více jak polovičku méně, než tomu bylo v loňském roce. I tak se hrálo v solidní atmosféře, o kterou se staraly především dva menší tábory příznivců obou klubů. „Zvlášť po sezonách, které byly covidové a bez lidí, si člověk připadal jak na tréninku, tak jsem rád za to, že si lidi našli cestu na zimní stadion. Oběma táborům i fanouškům z Příbrami patří velký dík,“ uvedl Slováček. „Hlavně že tam byli a bylo jich docela dost. Fandila jedna i druhá strana, takže pro nás super,“ dodal Michnáč.

Kladno – České Budějovice 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Zikmund (Pytlík), 16. Plekanec, 16. Bláha (Pytlík, Zikmund), 33. Procházka (Kehar), 38. Indrák (Procházka), 44. Beran (Zikmund, Sotnieks), 59. Plekanec – 26. Tomeček (Doudera, Vráblík), 37. Bindulis (Vopelka). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 1121.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Slováček, Babka, Sotnieks, Kehar, Veber – Michnáč, Plekanec, Filip – Bláha, Zikmund, Pytlík – Beran, Indrák, Procházka.

Budějovice: Strmeň – Doudera, Kachyňa, Hovorka, Bindulis, Vráblík, Remta – Doležal, Toman, Dzierkals – Chlubna, Koláček, Tomeček – Pouzar, Vopelka, Přikryl – Masopust.