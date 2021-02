Chceme naše děti jen s mobilem v ruce nebo u počítače? Většina rodičů nikoliv. A to ani v současné době, kdy se nad planetou pořád ještě snáší hrozba nebezpečného viru. Jak dostat ratolesti od obrazovek ke sportu a mezi kamarády nabízí poutavé video kladenských Rytířů. I podle ohlasů se hodně povedlo.

Jaromír Jágr před lety při přepadovce partnerské školy Rytířů Kladno - 12. ZŠ v Rozdělově. | Foto: Rytíři Kladno

„Každý, kdo se na video podívá, by měl pochopit, o co tam jde. Dítě přijde na stadion a je vtaženo do virtuálního světa, který nabízí chytré telefony. Jenže atmosféra ve sportovním prostředí ho od toho úplně oprostí, až dítě po konci tréninku a aktivitách se spoluhráči zapomene telefon v kabině a i po odchodu ze stadionu je nadále s partou kamarádů a sportuje," popisuje děj tvůrce videa a tiskový mluvčí Rytířů Kladno Lukáš Jůdl.