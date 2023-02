Podruhé jste prohráli o jediný gól. Jak těžce se to kouše? Náš výkon nebyl tak kvalitní jako proti Spartě. V první třetině jsme neměli energii. Vítkovice nám třikrát ujely dva na jednoho. Brízgy nám dal šanci se zápasem ještě něco udělat. Od druhé třetiny jsme se začali tlačit víc do brány. Ale nestačilo to. Sám jsem měl dvě gólovky. To musím dávat. Šancí bylo dost, ale Jarda (Jágr) dal gól až minutu před koncem. Šance jsme měli. Bohužel.

Čím to může být, že ten výkon nebyl takový jako proti Spartě?

Těžko říct. Zápas se Spartou nám vzal hodně sil. Dotahovali jsme do posledního okamžiku. Ale proti Vítkovicím to také nebylo nekvalitní. Jen déle trvalo, než jsme se dostali do tempa, které potřebujeme. Víme, že Vítkovice hrají velmi organizovaně. Čekaly na každou příležitost, aby ujely dva na jednoho. Naopak k nim do pásma se těžko dostává. Mají velké beky, hrají skvěle pozičně. Ale tak to mají celou sezonu. Vůbec se nedivím, že jsou s touhle hrou druzí. Navíc to podpořil výtečný Lukáš Klimeš v bráně.

Byl vítkovický obranný blok tak neprostupný?

Asi jo. Ale dobře brání i jejich útočníci. Blokují střely, jsou ve správných pozicích. Musíme teď najít recept do posledních dvou zápasů. Už se nemůžeme dívat dozadu. V pátek to bude o bytí a nebytí.

Ve třetí třetině jste pálil z výhodné pozice mezi kruhy. Co v tu chvíli šlo udělat lépe?

Vystřelit rychleji. Ale víc mě mrzí šance, kdy jsme jeli dva na jednoho. Tam jsem mohl lépe zakončit. Po bitvě je každý generál. Ale podle mě tam byla větší šance. Ještě jsem si puk dával z bekhendu na forhend. Kdybych to nemusel přendávat, byla by to větší šance. Ale takhle mi do toho někdo strčil hokejku. Nahrávat jsem ale nemohl. Pak ještě dorážel Jarda Pytlík, ale tam chybělo snad deset centimetrů. Měl jsem dát gól, vím to.

Karlovy Vary vám pomohly výhrou nad Českými Budějovicemi. Stíhali jste sledovat ostatní výsledky?

Na nějaké kalkulace se dívat nedá. Pořád máme bod na Budějovice, kam pojedeme v pátek. Možná pro fanoušky super, pro nás to bude infarkt. Ale je to tak. Musíme vyhrát.

Jak se připravit na nesmírně důležitý zápas na ledě Českých Budějovic?

Tam se toho moc dělat nedá. Za čtyři pět dní člověk nic nezmění. Půjde o nastavení hlavy. Poslední zápas se nám tam nevydařil. Měli jsme špatný začátek a rychle jsme prohrávali 0:3. Kdo se líp připraví psychicky a bude disciplinovanější, ten vyhraje.

Pokud byste v Budějovicích prohráli, měli byste nepříjemnou jistotu baráže. Jak se popasovat s tímhle tlakem?

Jedeme tam jednoznačně vyhrát, musíme do toho dát všechno. Je pravda, že to omíláme stále dokola, ale nemyslím si, že naše výkony jsou špatné. Občas nám něco chybí, nicméně z toho, co v sezoně předvádíme, jsou aktuální výkony z těch lepších. Sparta a Vítkovice jsou velice kvalitní týmy. Oba jsme dokázali zatlačit. Možná je vidět, že oni už hrají jen o místo ve čtyřce, zatímco my bojujeme o všechno. Ale oba jsme byli schopní herně přehrávat. To nás musí nakopnout do souboje o bytí a nebytí s Budějovicemi.

Jan Šejhl