Teprve druhou výhru zapsali v pátém přípravném zápase na sezonu hokejisté Kladna. Opět to bylo proti o soutěž níž hrajícímu sokovi, Slavii Praha porazili 5:3. Dvěma zlomovými brankami se v kladenském dresu uvedla nová posila Richard Jarůšek. Jak hezky poznamenal komentátor streamového přenosu Jaroslav Keimar: „Vítej v Kladně, Richarde!“

Richard Jarůšek se stal novou posilou hokejového Kladna. | Foto: Jan Sýkora / Rytíři Kladno

Kladno hrálo poprvé na domácím ledě a opět bez Frolíka i zámořských borců Dotchina a Marteneta muselo skóre otáčet po laciné brance, kterou Bow pustil Labuzíkovi. O obrat se postarali zkušení borci. Dobře hrající Plekanec vyrovnával ještě před první pauzou, později figuroval také u branky Jarůška v přesilovce. Mezitím vstřelil nejhezčí branku Pytlík, když po hrubce slávistů proměnil sólový únik parádní bekhendovou kličkou.

V posledním dějství ukázala Slavia, že je aktuálnímu Kladnu vyrovnaným soupeřem a dvakrát se dostala na dostřel jediné branky, vždycky po pěkných akcích. Kladenští ale pokaždé dokázali aktivně odpovědět. Nejprve ukázal svou kvalitu v brankovišti Jarůšek, a když Kulda Kladno znervózněl snížením, trefil Bláha přesný pas Sideroffa.

Poprvé doma na hokej. Rytíři odhalili nové ceny: pivo za pade, klobása za stovku

Domácímu trenérovi Otakaru Vejvodovi se nelíbilo, jak byli Rytíři v první části pomalí s pukem i bez něj. „Od prostřední třetiny jsme ale byli silnější na puku a měli i víc střel od obránců. Ke většímu počtu střel se musíme nutit i dál a mít střelecký instinkt,“ tvrdí kouč Rytířů.

„Pro nás to byl dobrý zápas s extraligovým soupeřem. Neodehráli jsme ho špatně, i když v první třetině jsme byli trochu zastrašení a jako bychom to nebyli my. Od druhé části jsme se zlepšili a do třetí jsme si řekli, že z toho ještě uděláme zápas, což se po snížení povedlo,“ mínil hostující asistent kouče Pavel Kolařík a pak bývalý obránce Bostonu dodal, že žádný propadák Slavie nepředvedla.

Rytíři Kladno – Slavia Praha 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). Branky a nahrávky: 18. Plekanec (Kusý), 28. Pytlík, 34. Jarůšek (Plekanec, Kusý), 57. Jarůšek (Ticháček, Babka), 60. O. Bláha (Siderofff) – 10. Labuzík (Brož), 46. Slavík (Všetečka), 59. Kulda (Strnad). Rozhodčí: Horák, Micka – Frodl, Dědek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 1340.

Kladno: Bow – Klikorka, Slováček, Veber, Hejda, Ticháček, Trojna – Jarůšek, Plekanec, Kusý – Procházka M., Pytlík, Bláha O. – Sideroff, Klepiš, Vimmer – Beran, Babka, Melka.

Slavia: Málek – Eliáš, Hrdinka, Kremláček, Holý, Žovinec, Křepelka – Průžek, Kulda, Strnad – Všetečka, Slavík, Slavíček – Simon, Polák, Brož – Havrda, Labuzík T., Kvasnička.