"Toto rozhodnutí pro trenérskou trojici má smysl, jelikož mají dlouhodobý vztah ke klubu a k městu Ústí nad Labem. Dále mají zájem posunout Slovan i v této nelehké situaci po sportovní stránce, čehož si nesmírně vážím," řekl pro klubový web sportovní manažer Jan Čaloun.

Nové angažmá potěšilo i Macha, jenž z Ústí odešel v lednu 2018. Tehdy zamířil vyzkoušet slovenskou extraligu, poté trénoval Příbram či mládež na Kladně. "Jsem si vědom, že budeme pracovat s mladým mužstvem, i když se budeme snažit přinést do Ústí i zkušené hráče v rámci našich možností. Jsem také rád, že se Ústí rozhodlo pokračovat v první lize, kam určitě dlouhodobě patří," kvitoval nový kouč.

"Vítejte zpět, trenére!" To jsou nejčastější reakce fanoušků, kteří vítají toto rozhodnutí s nadšením. "Super trojka, ať se daří," přidává názor další.

Spolu s Machem bude stát na lavičce Jaroslav Roubík, jenž působil jako asistent i u dosavadního trenéra Tomáše Mareše. Právě on býval dlouholetým asistentem Miroslava Macha, v klubu však pokračovat nebude. "Potěšilo mě, že mohu pokračovat ve Slovanu a to v první lize, protože mám dlouhodobý vztah ke klubu jako hráč i trenér," vyjádřil se pro webové stránky klubu Jaroslav Roubík, jenž by měl především rozvíjet dovednosti mladých hráčů.