Zajímavostí utkání je překonání brankářského rekordu české extraligy. Landon Bow naskočil už do 53 utkání, což se dříve ani jinému gólmanovi povést nemohlo, soutěž měla dosud maximálně 52 kol. Bow má už i nejvíc odchytaných minut, 3157 minut. Pokud by se nezaokrouhlovalo (prodloužení a power-play), pak má o 16 minut méně, ale i tak je to už nejvíc. Dosud vedl budějovický Kovář – měl 3134 minut.

Zápas samotný nebyl úplně atraktivní, přece jen se zdá, že noty závěru základní části jsou už na partu přesně rozepsány. Alespoň ty co se týkají Rytířů. Možná proto bylo v chomutovské hale dost mrtvo a mizivá návštěva nesledovalo dlouho právě dechberoucí představení.

Aktivní byl Jaromír Pytlík. Na úvod měl smůlu, trefil tyč, ale pak mu Zikmund nachytal výbornou pozici a mladík dal třetí branku v sezoně. Vítkovice ale také hrozili a ve druhé části díky pěkné akci Petra Fridricha vyrovnaly. Poprvé se červenal obránce Wood, ne naposledy v zápase. Fridricha totiž pustil v úvodu třetí třetině do další šance a byl z toho zase gól, tentokrát dokonce v oslabení. Ale nešlo o vedoucí branku hostů, ti totiž ve druhé třetině ještě dvakrát inkasovali. Trefu Hlavy ještě rozhodčí uznat nemohli, bylo tam jasné kopnutí bruslí, ale Kubík mířil v přesilovce po prověřeném signálu s Plekance dokonale.

Vítkovice byly blízko třem bodům v závěru, když jim kladenští vousáči Zikmund s Melkou nabídli zbytečně krátkou přesilovku pět na tři a zkušený Hruška byl na správné místě – 2:3.

Ještě Jágrova a Plekancova parta zbraně nesložila. Právě Plekanec našel před bránou Hlavu, který šikovně vyrovnal čtrnáctou trefou v sezoně a v prodloužení se nechal vyloučit Lakatoš a Plekanec naservíroval puk nádherně zase Kubíkovi, který 22. zásahem v sezoně dal razítko na první kladenský skalp Ostravanů v sezoně. A k tomu malou naději na předstižení třináctých Karlových Varů.

„Byl to vyrovnaný zápas, v němž jsme udělali zbytečné individuální chyby, které nás stály body. Chyby vyplynuly z toho, že na nás Kladno zatlačilo, ale s tím bychom si měli poradit, zejména v koncovkách zápasů,“ mínil vítkovický asistent Radek Philipp.

Po šedesáti minutách to byla spravedlivá remíza a v prodloužení jsme dali gól. Jsme rádi, že se nám konečně poprvé v sezoně podařilo Vítkovice porazit,“ ulevil si sám bývalý vítkovický borec a dnes asistent Rytířů Jiří Burger.

Rytíři Kladno – HC Vítkovice Ridera 4:3 pp (1:0, 1:1, 1:2 – 1:0). Branky a nahrávky: 19. Pytlík (Zikmund), 28. Kubík (Plekanec, Baránek), 59. Hlava (Plekanec), 61. Kubík (Plekanec, Baránek) – 25. Fridrich, 44. Fridrich (Hruška), 57. Hruška. Rozhodčí: Jeřábek, Pilný – Brejcha, Rampír Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 1027. Nejlepší hráči zápasu: Landon Bow – Petr Fridrich.

Kladno: Bow – Dotchin, Arzamascev, Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, Suchánek – Hlava, Plekanec, Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – Jágr, Indrák, Beran – Donaghey, Kuťák, Babka.

Vítkovice: Stezka – Solovjev, Polák, Plášil, Stehlík, Koch, Kovář, Pedan – Bondra, Marosz, Lakatoš – Dej, Hruška, Fridrich – Illéš, Flick, Dostálek – Bernovský, Chlán, Lednický.