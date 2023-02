Při dlouhodobé absenci Jakuba Voráčka zůstávají Daniel Vladař spolu s Radkem Gudasem jedinými odchovanci kladenského hokeje v zámořské NHL. A oba dělají tradiční líhni talentů velmi dobrou reklamu. V posledních dnech to platí zejména o brankáři Calgary Flames, který dostává v brance čím dál větší prostor a už stihl vyrovnat i historický klubový rekord.

Když totiž Calgary 27. ledna zvítězilo na ledě Seattlu 5:2, jednalo se už o třináctý zápas v řadě, do kterého Vladař naskočil a ve kterém Flames bodovali. Na stejné číslo dosáhli v historii klubu jen legendární Mike Vernon v ročníku 1988/89 a Brian Elliott v sezoně 2016/17.

„Samozřejmě je hezké, když se to někomu povede, zvlášť takhle mladému gólmanovi, který dělá všechno pro to, aby byl jedničkou. Tohle tě posune v hlavě zase o kousek dál,“ říká k Vladařově zápisu Radek Jirátko, trenér gólmanů Kladna, který se rodákovi z Prahy každé léto věnuje.

„Vždycky přijde s něčím, co chce zlepšit, každý rok je to něco jiného. V Calgary má k sobě skvělé trenéry brankářů, kteří mu hodně pomáhají. Tady už je to potom v létě hodně o ladění, aby se cítil dobře, až tam přiletí,“ popisuje Jirátko, jak probíhá jeho spolupráce s talentovaným gólmanem.

Možná trochu ke škodě teď Calgary a hlavně Vladaře zastavila přestávka na utkání hvězd. I kvůli ní si budou fanoušci muset počkat, jestli se historické rekordy Flames nebudou přepisovat.

„Škoda to není. Uchová si to v hlavě a věřím, že na to naváže,“ myslí si Jirátko.

Vladař, který v loňském roce plnil roli spolehlivé dvojky za hvězdným Švédem Jakobem Markströmem a odchytal 23 utkání základní části, si každopádně říká o podstatně větší prostor. Letos drží svoji úspěšnost zákroků na 90,4 % a průměrně inkasuje 2,77 gólu za zápas. Daleko zkušenější švédská jednička má obě statistiky horší (89,3 % a 2,86 gólu na zápas).

Není proto divu, že Vladař dostává víc a víc šancí. Markström, který ročně pobírá šest milionů dolarů, má prostor pochopitelně pořád větší a naskočil už do 33 utkání. Vychytal v nich ale jen 13 vítězství a zapsal hned 18 porážek. To Vladař se skromným platem 750 tisíc dolarů za sezonu stihl ze svých sedmnácti startů vykřesat 11 vítězství a padl jen 8x.

„Dlouhodobě dělá všechno pro to, aby dosáhl svých cílů. Zaslouží si to za svůj přístup a výkony. Každý posun, ať je to mílový krok, nebo malinký krůček, je na této úrovni znát,“ chválí svého svěřence kladenský trenér gólmanů.

Konečně to tedy vypadá, že Vladař po dlouhém čekání na šanci v NHL naplno prorazil. V této sezoně je konkrétně jedním ze sedmi českých gólmanů, kteří si v nejlepší lize světa zachytali. Vítek Vaněček a Karel Vejmelka plní role jedniček ve svých klubech a velký prostor dostává i Petr Mrázek v Chicagu. Méně vytěžovaní než Vladař jsou pak Pavel Francouz, Lukáš Dostál a David Rittich. I když obecně našich hráčů v NHL ubývá, česká brankářská škola má pořád zvuk.

„S nástupem Radka Tótha jako předsedy brankářské komise se udělal na svazu ohromný kus práce. Tohle je výsledek toho, jak to posledních deset let fungovalo. Byl bych rád, kdyby to tak zůstalo, aby naši gólmani dál rostli pro NHL,“ přeje si Jirátko.

On i další příznivci českého hokeje teď doufají, že Vladař si skvělou formu uchová i přes ligovou přestávku. Další české jméno by tak mohlo být výrazně zapsané v historii jednoho z nejslavnějších klubů na světě.

