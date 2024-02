Při velké marodce kladenských hokejistů dostal svou šanci nedávno dvacetiletý Štěpán Vimmer. Prostor dostává ve čtvrté lajně, kde se snaží znepříjemnit hru soupeřům. Ve Vítkovicích si dokonce dle rozhodčích připsal první bod. Sám se tomu ale hodně divil. „To je nějaká chyba. To určitě ještě zpětně opraví,“ kroutil hlavou Vimmer. „Snad to ale brzo přijde,“ dodává s úsměvem.

Štěpán Vimmer v dresu Kladna v průběhu letní přípravy. | Foto: Roman Mareš

Jak se dá hodnotit prohra ve Vítkovicích?

První třetinu jsme si to nechali utéct. Měli jsme šance, ale nedali jsme góly, které jsme dát měli. Před druhou třetinu jsme si řekli, že nastoupíme jako úplně jiné mužstvo. Myslím, že se nám to povedlo, ale přišly další neproměněné šance.

Jak vám pomohl gól Ticháčka ani ne dvě minuty před první sirénou?

Byl to super. Řekli jsme si, že na to navážeme a zkusíme obrátit zápas. Ale neproměňování šancí nás pohřbilo.

Rozhodlo tedy o výsledku neproměňování šancí?

Právě že ano. Pořád jsme věřili, že to můžeme otočit, ale nepovedlo se.

Jaký je pro vás vstup do kladenského áčka?

Je to super. Jsem moc rád, že jsem se mohl posunout do týmu. Dělám vše pro to, abych podával co nejlepší výkony a trenéři se mnou byli spokojení.

Vzhledem k postavení v tabulce je to křest ohněm, že?

Je to tak. Je to velká zkušenost. Musíme dál bojovat a věřit.

Podobnou situaci znáte i juniorky…

Na jednu stranu je to podobná situace, na druhou stranu je to úplně jiné. V juniorské soutěži se letos spadnout nedá. V áčku je to mnohem důležitější i pro celý klub.

Překvapilo vás něco v dospělém hokeji?

Je to jiné skoro ve všem, ale nechci říct, že by mě něco přímo překvapilo, protože jsem věděl, co od toho čekat. Nejtěžší je najít se s těmi hráči. Všichni ví, kde stát, co hrát.

Vaše příjmení evokuje příbuznost se skvělým střelcem Josefem Vimmerem. Je to tak?

Děda je legenda kladenského hokeje. Voláme si nebo se vídáme každý den. Pořád se mi snaží poradit spoustu věcí. Jsem rád, že mám někoho blízkého, kdo jako hráč i trenér tohle všechno prožil.

Radí vám hodně?

Radí. (Směje se) Ale radí mi do dnešní doby, ne do té své. Ta už je pryč. Vypráví mi spoustu historek. Kdykoliv něco přihodí, jsem za to rád.

Podporuje vás i přímo na místě?

Chodil často na juniorku. Ale s áčkem jsme hráli pořád venku. Až bude moct, snad přijde. A snad mu udělám radost i tím bodem. To bych byl rád.