Sedmadvacetiletý Kanaďan Brady Austin v Kladně zářil v předminulé sezoně, kdy se stal nejproduktivnějším hráčem týmu a ovládl dokonce i produktivitu obránců v celé extralize (52 zápasů, 18+25). Hned poté přistálo laso z ruského Torpeda Nižnyj Novgorod, kde hrál Austin dobře, ale už u tolika branek nebyl (50 zápasů, 4+10).

Sekáč odešel z Kladna v juniorce, už je to 12 let. Prošel kluby v největších hokejových zemích Kanadě, USA i Rusku, kde strávil posledních pět let. Letos nastupoval za Omsk a získal s ním Gagarinův pohár, nicméně finále kvůli zranění nehrál. Nyní Sekáč (v sezoně 34 zápasů, 10+11, v play off 6 zápasů a 2 góly) má nastoupit do kempu národního mužstva a pokusit se o nominaci na MS.

Výborně si rozumí s Tomášem Plekancem, který ho zasvěcoval do hokejových věcí kdysi v Montrealu.

Tam nyní hraje další uvažovaná superstar, na kterou Rytíři myslí. Michael Frolík končí zatím nejhorší sezonu své kariéry, v níž zatím zasáhl do pouhých 7 zápasů a až teď před startem Stanley Cupu sbírá zápasy v Montrealu pravidelněji. Frolíkovi je 33 let, v Americe žije dlouho a údajně má dost nabídek z ruské KHL.

Kladno ale ví, že rozdílové hráče pro příští sezonu sehnat musí, konkurence totiž výrazně posilovala. Se silnými partnery v zádech navíc majitel klubu Jaromír Jágr přece jen může utrácet víc než v minulých ročnících.