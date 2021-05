Stacha od přestupu z Plzně do Sparty (2019) stíhají spíše nepříjemnosti. Dohoda s Pražany nakonec padla s tím, že Stach lépe zapadne doma v Kladně vedle Jaromíra Jágra. Koneckonců obě rodiny pocházejí ze Švermova a dobře se znají. Měli dokonce hrát v jedné formaci, což se také někdy dělo a Stach, někdejší stroj na body, neměl po návratu k Rytířům zase tak špatné výsledky. 24 bodů ve 49 zápasech nebyl žádný propadák, ale co si kdo bude nalhávat, čekalo se víc.

Centr, který v sobě pořád nosí velkou dávku talentu, nakonec zůstal v extralize, ale zda to byl dobrý krok, o tom by se dalo hodně polemizovat. V Plzni, kde už ho znali, na něj najednou sázeli méně než v minulosti. Dal jen dvě branky, herně do bruslivého týmu Škodovky zapadal méně a méně a nakonec ho Martin Straka s Tomášem Vlasákem vyměnili do Vítkovic.

Ty o něj ale v podstatě zřejmě vůbec nestály. Hrál minimálně, noví trenéři měli jiné koně. Stach s jedinou asistencí zřejmě metropoli Slezska opouštěl rád.

Teď se vynořila spekulace, že by se mohl odehrát jeho návrat do Kladna. Nakolik je pravdivá se teprve ukáže.