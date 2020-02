Velký republikový turnaj mladých hokejistů do 14 let vyvrcholí v neděli 1. března v Kladně. Jmenuje se Sev.en Hockey Cup a zaštítil ho i majitel kladenských Rytířů a pořád nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr.

Úvodní turnaj Sev.en Hockey Cupu, který se hrál v Litvínově. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

„Kladno vychovalo řadu velmi dobrých hráčů a my pracujeme na tom, aby na ně navázali další. Taková práce je ale vidět až po letech. Na podobných turnajích jako je Sev.en Hockey Cup hrají třeba nějací budoucí reprezentanti, jen o tom ještě nevíme,“ říká Jaromír Jágr a zve do hlediště ČEZ stadionu v Kladně co nejvíc diváků. „Budeme rádi, když v neděli dorazíte a prohlédnete si mladé talenty na vlastní oči,“ dodal Jágr.