Boleslav zápas celkem jednoznačně ovládla. V čem vás přehrávala?

Měli lepší pohyb a my se tomu nedokázali přizpůsobit. Nechytli jsme začátek a už jsme to jen dotahovali.

Máte za sebou premiéru. V čem to pro vás bylo jiné než zápasy první ligy?

Je to určitě rychlejší. Na všechno je méně času. O pár vteřin. Hned je soupeř u vás. Rychleji se u toho musí bruslit, všechno. Je to zase o třídu výše.

Několikrát se stalo, že vám soupeř sáhl do střely ještě dříve, než jste stihl vystřelit. Bylo to právě tou vyšší rychlostí?

Určitě jo. V té první lize se spíše hraje jeden na jednoho. Tady se všichni hned vraceli zpátky. Je to těžké pak něco za modrou vymyslet.

Co vám osobně právě ten extraligový zápas napověděl?

Že na sobě musím makat ještě víc, než jsem makal doteď. Musím zesílit, protože je to hodně o síle. Tím, že jsem malý, tak musím mít o to silnější nohy, abych ustál souboje.

Byl tedy ten hlavní rozdíl v síle a fyzické hře?

To přímo ne. Ale systémově je to úplně jiné. Všichni si to ulehčí tím, že vás najíždějí o dvě vteřiny dříve než v první lize. Pak tu není na nic čas.

Nebyl jste před zápasem nervózní?

Byl. Nervozita byla, ale pomohl mi hodně Vampy, kterému jsem psal. Ale taky mi pomohlo, že je tady skvělá parta. Kluci jsou v pohodě. Říkali mi, ať jsem v klidu, že je to jen zápas jako každý jiný. Že musím hrát jednoduše a bude to v pohodě.

Váš příchod do Kladna se zrodil dost narychlo. Věděl jste o něm dopředu?

Nevěděl. Věděl jsem, že z Kladna nějaký zájem je, ale neřešil jsem to. Byl jsem prostě na Slavii. V sobotu mi Vampy naznačil, že v Boleslavi nemůže hrát. Nevím tedy proč. Ale že bych tedy měl naskočit. Dozvěděl jsem to ale až v deset hodin.

Stihl jste s mužstvem dopolední trénink. Co jste na něm stihli?

On byl dobrovolný. Tak mi trenéři vysvětlili, co po mně chtějí – napadání po vhazováních v obranném pásmu. Pak jsem si vlezl rychle na led, abych se trochu rozbruslil. Včera jsme totiž měli zápas. Jinak jsme nic nedělali.

Ve Slavii se potkáváte s Petrem Vampolou. Dal vám nějaké rady do vaší premiéry?

Říkal, že se extraliga hraje lépe. Ale pro něj je to… Jemu se hraje líp, když je někde jinde než já. Radí mi pořád. Na Slavii s ním hraji od začátku sezony, takže mi celou dobu radí, ale i se mnou cvičí.

Přeci jen ještě loni jste sbíral starty i za druholigovou Kobru a nyní jste okusil extraligu. To musí být obrovský rozdíl.

Je to obrovský skok. Ale za tu Kobru jsem si mohl sám, protože jsem byl flink. Trochu mě to probralo, začal jsem na sobě víc makat. A teď se mi to vrátilo. Musím zaklepat, že mi to tam padá. A daří se nám i týmově. Udělali jsme play-off a snažíme se vyhnout i předkolu. Takže zatím celá sezona super.

Jako pravé křídlo vás střídal Jaromír Jágr. Jak jste to vnímal?

Vnímám. Když ho poprvé vidíte pár metrů od sebe, tak sledujete, co dělá před zápasem i během něj. Během hry jsem to moc nevnímal a chodil jsem hrozně brzo střídat. On tam ale pak kvůli tomu moc se svojí lajnou nebyl.

Máte nějaké náznaky, jestli v Kladně přidáte i další starty?

Tohle vůbec není na mně. Je tu domluva, že přednější je Slavia. S tou hrajeme už zase ve středu. V Kladně bude asi hrát Vampy, ale já budu spíše na Slavii. Pokud to ale vyjde a Kladno bude chtít nebo bude kvůli marodce potřebovat, tak asi nějaké starty přidám i za Kladno.

Jan Šejhl