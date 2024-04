Hokejové Kladno se pomalu budí z polospánku. Pětačtyřicet dnů pauzy před startem baráže nutilo hráče jen dřít a maximálně občas kouknout, co za soupeře se jim rýsuje. Nakonec to bylo poměrně jasné, v play-off Chance ligy vládl Vsetín a zdá se, že si na Rytíře v baráži docela věří, i když kvůli nevyhovujícímu stadionu přijde o domácí prostředí. Téměř kompletní kádr Kladna tuší, že to nebude tak snadné jako loni se Zlínem, ale ve své schopnosti věří.

Kladno se téměř uzdravilo. Přišlo sice o spolehlivého obránce Nemčíka zraněného v přípravě, jinak je ale kompletní. Trénuje i slavný Jaromír Jágr, dokonce i dlouho zraněný elitní obránce Jake Dotchin, byť zatím ve žlutém dresu – tedy bez soubojů. Dobrou náladu dotváří na trénincích Jakub Voráček, dokonce poté, co s Jágrem na lavičce dlouho diskutovali nějaký problém, tak naskočil na báčko. Ruce ho prý svrbí…

Svrbí už i dva hráče, kteří mají se Vsetínem něco společného. Obránce Ondřej Slováček na Lapači vyrůstal a je tam vlastně doma, Ondřej Bláha zase na Valašku má staršího bráchu Štěpána, který tam před časem odešel za lepší šancí, než jakou dostával v dresu Kladna.

„Já proti bráchovi asi ještě nikdy nehrál, ale jako speciální zápasy to brát úplně nechci. Štěpána teď musím vzít jako soupeře, jinak to nejde. Dokonce jsme spolu ještě ani nemluvili,“ hlásí Ondřej Bláha a přidává, že ani doma se žádné špičkování konat nebude. „Tam budou přát oběma stejně, to je jisté. Jsme tři bráchové a žádné rozdíly mezi námi rodiče nedělali a nedělají,“ říká prostřední z bráchů, jehož od zápasu s Litvínovem dlouho trápilo zranění, ale už je deset dnů na ledě.

„Jsem stoprocentně zdravý a připravený na baráž. Ale bylo to dlouhé a náročné na psychiku, zejména když jsem musel trénovat sám na suchu,“ přiznává třiadvacetiletý centr, jenž v sezoně zaznamenal 9 kanadských bodů (5+4).

Ondřej Slováček končí v Kladně druhou sezonu, patří mezi pilíře obrany, byť aktuální ročník se mu povedl podle čísel hůř než minulý. Série pro něj jako Vsetíňáka bude opravdu pikantní, ale v devětadvaceti letech už ví, co jako profík musí udělat. „Pere se to ve mně, ale jsem hráč Kladna, musím bojovat aby se zachránilo v extralize,“ má jasno a jediné ho mrzí, že se nebude hrát na Lapači. „Nejlepší by to pro mě bylo na Vsetíně, ale vědělo se dopředu, že tam nemají nějaké splněné podmínky jako mantinely, video a další náležitosti, čili se s tím počítalo. A jestli budou domácí zápasy hrát v Brně nebo Zlíně, to je mi osobně úplně jedno,“ mávne rukou.

Nejvíc celý tým štve děsivá 45 dnů trvající herní pauza, tenhle nedomyšlený tah vedení extraigy navíc Rytíři vlastní vinou odskákali už potřetí v řadě.

„Tolik dnů bez zápasu je samozřejmě složitých. Trénujete, makáte, ale utkání je něco jiného. Pro nás je to horší psychicky než fyzicky. Ale poslední dva tři týdny, jak se to blíží, je tam cítit natěšenost i zdravá naštvanost,“ říká obránce, který na svůj první zásah v sezoně pořád čeká (0+7), ale ofenzivní schopnosti už v minulosti ukázal.

Také on zaznamenal vsetínská vyjádření na adresu Kladna, které si prý Valachy nepřálo. A strach? Ten ve Vsetíně rozhodně nemají. „To by také bylo špatně, kdyby z kohokoliv měli strach, jste pak předem poražený. My se musíme připravit i na Vsetín stejně jako jsme se připravili loni na Zlín, a věřím, že extraligu zase udržíme,“ dodal Ondřej Slováček.

Jak to dopadne? Startuje se ve středu a čtvrtek 17. a 18. dubna dvěma duely v Kladně a podle předprodejů se zdá, že naštvanost kladenské fanoušky už trochu přešla a lístky rychle mizí.