Vsetínští fandové poděkování Rytířů nepochopili. Je to škoda, litoval Smoleňák

Kladenští hokejisté chtěli po posledním zápase baráže vyjádřit respekt výborným vsetínským fanouškům v ochozech brněnského stadionu, ale s tím moc nepochodili. I tak jim kapitán Radek Smoleňák poděkoval. „Že na mě řvali, že jsem Č…. beru automaticky, ale klobouk dolů před nimi. Já se na ně těšil, nikdy jsem to nezažil a vyrůstal jsem v éře, kdy byl Vsetín mistrem. Každopádně na to budu vzpomínat a jen je škoda, že to nepochopili, my to mysleli upřímně. I díky nim byla série jaká byla,“ říkal kladenský kapitán.

Druhý zápas baráže: Kladno porazilo Vsetín 7:2. Radek Smoleňák | Foto: Roman Mareš