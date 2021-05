Hodně se shodovali, že Kladnu pomohlo vzepjetí takzvaných drahých posil, od nichž se dlouho čekalo víc než předváděly, ale nakonec zabraly v pravou chvíli. Brankář Andrej Košarišťan se po prvních domácích zápasech zdravě naštval, že se mluví hlavně o jeho ruském protějšku Maxu Žukovovi. Jeho lehce rozlétaný styl a neskutečná mrštnost nakonec slavila úspěch. „Košo“, jak mu fanoušci říkají, chytal od zápasu číslo 3 fakt dobře.

Druhý byl Rostislav Marosz. Ten se dokonce týmu a trenérům omlouval za svoje první vystoupení ve finále, aby pak dva zápasy rozhodl pokaždé dvěma góly. A vstřelil i takzvaný play off gól, vítězný v sedmém duelu. Přitom není ani moc tajemstvím, že odchází zpátky do Vítkovic.



„Ti dva byli často kritizovaní a nutno podotknout, že oprávněně. Košo ale v posledních zápasech skvělými výkony ukázal, že chytat opravdu umí a podržel. A Rosťa se dnes rozloučil tím nejlepším způsobem, jakým mohl,“ konstatoval fanoušek Marty a borec s přezdívkou Kubánec ho doplnil: „Je dobře, že zrovna rozhodující zápas takhle dobře vyšel Rosťovi. Celou sezonu tady byl celkem po právu na pranýři, ale teď se tím nejlepším způsobem (nejspíš) rozloučil. Díky!! Stejně tak Košo, jehož výkony ke konci play off šly přece jen výrazně nahoru,“ trefně zhodnotil Kubánec.

Ostatní vymýšleli vtipné hlášky. Neušlo jim, že spolukomentátor ČT Pavel Richter překřtil Rostislava Marosze na maďarského řezníka Meszároše a hned dvakrát. Ale Vtip za stovku vyhrává někdo jiný – Petr Urban. Ten si vypůjčil a šikovně obměnil neopakovatelnou hlášku Rudolfa Hrušínského z filmu Vesničko má středisková: „Víš co, Jihlavo? Zajeď si do Pelhřimova a prohlídni si zimák, ať víš do čeho jdeš!“

Na rozdíl od ve filmu tuze nemocného Jiřího Líra však jihlavská Dukla zdravím kypí a určitě tu bude ještě hodně dlouho. I když odehraje příští ročník v Pelhřimově.