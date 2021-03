Bacílek byl na Kladně fenomén, i když úplně z Kladna nepocházel. Byl z Kročehlav, což tehdy byla vesnice kousek od Kladna, dnes už je však dlouhé roky jeho součástí. V Kročehlavech vyrůstali zejména skvělí fotbalisté, jezdili si tam pro ně i bafuňáři pražské Sparty. Košťálek, Burgr, Kolský, to byli špičkoví světoví kopáči. Bacílkovi šel fotbal také, ale v zimě na zamrzlém rybníku ho to bavilo víc.

Vynikal, stal se reprezentantem, hrál na sedmi světových šampionátech a na olympiádě v Cortině. Také on se dostal do Sparty, ale jak vzpomínal jeho tehdejší spoluhráč a pozdější reprezentační kouč Karel Gut, Standu to táhlo domů do Kladna. „Lákal i mě, ale já věděl, že jít nemohu. My byli úplně stejným typem obránců, oba jsme chtěli útočit. Jinak to byl ale neskutečný parťák. Rozdával pohodu, držel partu. Dobrák, který život nabíral plnými hrstmi,“ charakterizoval Gut svého kamaráda.

Na Bacílka vzpomínal později také další slavný hráč jeho doby Miroslav Rys. Společně se sešli v týmu Kladna, který pro klub získal první mistrovský titul v roce 1959 a tím rozjeli i kladenský hokejový boom dalších let. „Na ledě zodpovědný, chytrý a slušný obránce. Mimo led skvělý bavič a zpěvák. Člověk, který nikomu neublížil a šířil kolem sebe jen dobrou náladu,“ říkal Čužák Rys.

Kromě zpěvu miloval také rybaření na Berounce, kde měl jako spousta Kladeňáků chatku. I tam ve společnosti rád zpíval a vyprávěl anekdoty, těch znal stovky. Humor ho neopouštěl ani později, kdy ho potkaly vážné zdravotní komplikace. Nejdříve mu museli do srdíčka vpravit kardiostimulátor, později ho silná cukrovka připravila o obě nohy a musel na vozík. Tehdy pomohli i hráči, kteří se stali hvězdami po něm.

František Pospíšil se Zdeňkem „Bačou“ Hrabětem uspořádali veteránský zápas Kladno – Chomutov, jehož výtěžek pomohl při léčbě. Přišel plný zimák, však také naskočily všechny hvězdy 70. let. Peníze pro Bacílka později sháněl i Milan Nový. Město Kladno mu udělilo čestné občanství města. Tak, jako svým olympijským vítězům.

Před smrtí ho navštívil už zmíněný Karel Gut, tehdy šéf českého hokeje. Bacílek se dojetím rozbrečel, měl obrovskou radost, že si kamarád vzpomněl.

Zemřel 26. března 1997 ve věku 67 let. Zůstaly po něm hezké vzpomínky i krásná hokejová bilance. V lize odehrál Stanislav Bacílek 15 sezon, v nich 246 utkání a dal 69 branek. S Kladnem byl mistrem ligy 1959, zúčastnil se sedmi MS (1953 – 59), a také ZOH 1956 v Cortině d´Ampezzo, kam později zamířil i na zahraniční angažmá. V reprezentaci odehrál 71 utkání a vstřelil 12 gólů. Jako trenér vedl Chomutov a Kolín.