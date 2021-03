Kadaň je historicky neoblíbeným sokem Kladna a myšlenky na řadu nečekaných porážek vytanuly fanouškům hostů i v sobotním zápase. Zvlášť když domácí parta neznámých mladíků dala v poslední třetině dvě branky a snížila na 2:3.

Rytíře opět drtila vyloučení. Na ledě outsidera soutěže byl poměr vyloučených 1:7! Kadaň sice přesilovky hrála špatně, dokonce při první inkasovala vedoucí gól od Machaly, ale nakonec ze sedmé celkem pochopitelně udeřila a snížila na 2:3.

Hosté tak byli nakonec rádi, že ve druhé třetině chvílemi drtivý nápor proměnili díky skvělým pasům Marka Račuka na zakončujícího Tomáše Gumana v aspoň dvě branky. Nicméně nadělali za celý zápas hromadu hrubých chyb a Brízgala se rozhodně nenudil.

V závěru dokonce rozhodčí chybovali a vyloučili Mikliše poosmé (puk odehrál dříve než protihráče) a Kadaň tak mohla vyrovnat při hře 6 na 4, ale šanci už si nevytvořila.

I tak byl výkon Kladna bez absentujících Machače, Pituleho, Melky, Bílka, Zacharčuka, Sorokina nebo Suchánka hodně smutný.

„Opět jsme nepředvedli žádný parádní výkon. Sice nám tam nějaké branky napadaly, ale měli jsme potvrdit vítězství vyšším rozdílem nebo minimálně vyšším nasazením,“ hodnotil kladneský asistent trenéra Jan Kregl. Tým má nejen podle něj dál velké výpadky ve hře, neproměňuje šance a pak se mu hra rozhodí. „Není to něco, co bychom od našeho týmu čekali. Klobouk dolů před Kadaní, že se vrátila do zápasu a udělala z toho pomalu ještě drama,“ dodal Kregl.



Jeho tým čeká ve středu mnohem silnější Sokolov.

Trhači Kadaň – Rytíři Kladno 2:3 (0:1, 0:2, 2:0).

Branky a nahrávky: 43. Matyáš Svoboda (Veselý), 53. T. Koblížek (Havlín, J. Svoboda) – 3. Machala (Plekanec), 23. Guman (Marosz, Račuk), 33. Guman (Račuk, Marosz). Rozhodčí: Hucl, Valenta – Tvrdík, Belko. Vyloučení: 1:7, navíc Funk (K) na 10 min., bez využití. Oslabení: 0:1. Střely na branku: 28:35.

Kadaň: Běhula – Havlín, Seemann, Kottek, Trefný, Naar, Delmarche, Horáček – J. Svoboda, Houška, T. Koblížek – Adámek, Morong, Chlouba – Matyáš Svoboda, Veselý, Homer – Babičev, L. Koblížek, M. Zabloudil.

Kladno: Brízgala – Frye, Mikliš, Zajíc, Snuggerud, Kehar, Štochl, Funk – Machala, Plekanec, Jágr – Guman, Marosz, Račuk – Hlava, Kubík, Jelínek – Hajný, Filip, Bernad.